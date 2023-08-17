Bir döneme damga vuran Gülden Karaböcek son haliyle gündemde! Çorbacıda sahne aldı

Saniye Gülden Göktürk ya da bilinen adıyla Gülden Karaböcek bir döneme damga vurdu. Hüzün Kraliçesi olarak anılan Gülden Karaböcek son haliyle gündeme geldi.

Bir dönemin en önemli ses sanatçılarından biri olan Gülden Karaböcek son olarak bir çorbacıda sahneye çıkarak dikkat çekti.

69 yaşında bir çorbacıda sahneye çıkmasıyla gündeme gelen şarkıcı sosyal medyada adından söz ettirdi.

Ali Tekintüre'nin eserleri olan 'Dilek Taşı' ve Sürünüyorum' ile özdeşleşen Gülden Karaböcek sosyal medyayı da zaman zaman kullanıyor. Şarkıcı bir süre önce 1984'te Barış Manço, Ferdi Tayfur ve Belkıs Akkale ile yer aldığı fotoğrafını yayımlayarak beğeni almıştı.





