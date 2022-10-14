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Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek son haliyle şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

14.10.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kanal D ekranlarında haber muhabirliği yapan Şule Zeybek, yeni imajıyla görenleri şaşırttı. Sarı saçlarına veda eden Şule Zeybek, bambaşka bir görünüme kavuştu.

Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek son haliyle şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Kanal D haber muhabirliği sonrası Ben Bilmem Eşim Bilir ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şule Zeybek, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı olan Şule Zeybek, Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı. Bir süre metin yazarlığı yaparak hayatını idame ettiren Şule Zeybek, sonrasında Kanal D'de haber muhabirliği yaptı.

Ünlü sunucu, 2016 yılında yine Kanal D'de ekrana gelen Ben Bilmem Eşim Bilir programında sunucu olarak karşımıza çıktı.

Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek yeni imajıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Şule ile Vitrindekiler programında da izleyici karşısına geçen Şule Zeybek, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek yeni imajıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

İŞTE SON HALİ

Uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını kahverengiye boyatan Şule Zeybek, yeni stiliyle dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek yeni imajıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Alışılmışın dışındaki görüntüsüyle şaşırtan Zeybek, sosyal medyada da epey aktif.

Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek yeni imajıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Şimdilerde 46 yaşında olan Zeybek, YouTube'a içerik üretiyor.

Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek yeni imajıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Zeybek, 2000 yılında evlendiği gazeteci Yiğit Bulut'tan 2010 yılında ayrılmıştı.

Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek yeni imajıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek yeni imajıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek yeni imajıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek yeni imajıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı


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