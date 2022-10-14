Bir döneme damga vuran Kanal D haber spikeri Şule Zeybek son haliyle şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Kanal D haber muhabirliği sonrası Ben Bilmem Eşim Bilir ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şule Zeybek, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı olan Şule Zeybek, Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı. Bir süre metin yazarlığı yaparak hayatını idame ettiren Şule Zeybek, sonrasında Kanal D'de haber muhabirliği yaptı.

Ünlü sunucu, 2016 yılında yine Kanal D'de ekrana gelen Ben Bilmem Eşim Bilir programında sunucu olarak karşımıza çıktı.

Şule ile Vitrindekiler programında da izleyici karşısına geçen Şule Zeybek, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

İŞTE SON HALİ

Uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını kahverengiye boyatan Şule Zeybek, yeni stiliyle dikkat çekti.

Alışılmışın dışındaki görüntüsüyle şaşırtan Zeybek, sosyal medyada da epey aktif.

Şimdilerde 46 yaşında olan Zeybek, YouTube'a içerik üretiyor.

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Zeybek, 2000 yılında evlendiği gazeteci Yiğit Bulut'tan 2010 yılında ayrılmıştı.



