Barbie makyaj trendini yakalamak isteyenler buraya! İşte ihtiyacınız olan ürünler

Sosyal medya, trendleri yakalamak için büyük bir araç! Şu günlerde birçok influencer veya ünlü ismin Barbie temalı makyajlar yaptığını görüyoruz. Simli farlar, pembe allıklar, parlatıcılar ve daha niceleri... Hepimizin içini kıpır kıpır eden bu makyaj trendini denemek için sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Hangi malzemelere ihtiyacınızın olduğuna ve makyajı nasıl yapacağınıza dair tavsiyeye ihtiyacınız varsa Barbie makyajı için keşfe çıkmanın tam sırası!

1. Cam gibi cilt görünümü için fondöten olmazsa olmaz!

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Cildinizin daha parlak ve eşit tonda gözükmesi için fondöten kullanıyor olabilirsiniz. Sonuçta Barbie bebeklerin cildi de canlı bir görünüme sahip! Makyajınızı yapmadan önce cildinizi nemlendirmeniz çok önemli. Nemlendiriciler, makyaj ürünlerinin cildinizle bütünleşmesini ve pürüzsüz görünmenize destek olur.

Barbie makyaj trendinde "porselen cilt" görüntüsü oldukça önem taşıyor. Bunun için ten renginizden 1-2 ton açık bir fondöten tercih edebilirsiniz. Fondöteni yüzünüze ve boynunuza uygulayabilir, ihtiyaç duyduğunuz bölgelere kapatıcılığın artması için daha fazla sürebilirsiniz.

Sünger yardımıyla sürmek fondötenin eşit dağılmasına yardımcı olur. Dilerseniz süngeri kullanmadan önce hafifçe ıslatabilir, böylece ıslak ve doğal bir cilt görünümü elde edebilirsiniz. Ünlü şarkıcı Camila Cabello, influencer Gamze Erçel ve şarkıcı Hadise de porselen cilt görünümü için makyajlarında fondötene yer vermiş.

2. Barbie Blush tekniği ile doğal görünümlü pembe yanaklara sahip olun!

Makyaj ürünlerinde sıklıkla kullanılan pembe renk, Barbie filmiyle beraber daha da popülerleşti. Pembe allıkları makyajlarımızda görmeye alışık olsak da şu günlerde yeni bir eğilim gelişti: Barbie Blush trendi! Barbie gibi görünen canlı ve pembe yanaklar bu trendin ana teması. Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie, pembe yanakları ile galada yer aldı.

Yanaklarınıza pembe bir dokunuş yapabilmeniz için pembe tonlarında bir allığınızın olması yeterli. Canlı ve doğal görünen bir ton, görünümünüzün zarif durmasına yardımcı olabilir. Üstelik allığı uygulamak da oldukça kolay! Krem ya da toz yapıda bir allık tercih edebilirsiniz. Toz yapılı bir allığı elmacık kemiklerinize fırça yardımıyla sürebilir, şakak kemiklerinize doğru dağıtabilirsiniz.

Krem ya da sıvı formda bir allık tercih edecekseniz öncelikle elinizin arkasına allığı sürün ve sonra yanaklarınıza uygulayın. Böylece elinizin arkasında yumuşattığınız allığın yanaklarınızda daha doğal görünmesini sağlayabilirsiniz. Pembe allık kullanarak Gigi Hadid ve Özge Gürel gibi canlı yanaklar elde edebilirsiniz.

3. Pembe farlarla göz alıcı bakışlar

Bir göz makyajını ortaya çıkaran en önemli şeylerden biri de renkli farlar. Barbie renkleri ve yaz mevsiminin canlılığı birleşince cıvıl cıvıl makyaj görüntüleri ortaya çıkıyor. Pembe farlar da bu görüntüye eşlik edenlerden biri. Göz makyajınızda tek bir pembe tonu kullanabilir ya da birden çok ton tercih edebilirsiniz. Şeker pembesi bir farı göz kapağınıza bütün olarak sürebilir ve Barbie rengini yansıtabilirsiniz. Makyajlarıyla ünlü YouTuber ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, sürdüğü pembe far ile Barbie enerjisini yansıtanlardan.

Farklı pembe tonları ile geçişli bir göz makyajı yapabilmeniz mümkün. Kylie Jenner'ın yaptığı gibi, koyu tonu gözünüzün katlanma bölgesine sürüp daha açık bir pembeyi göz kapağınızın orta kısmına uygulayabilirsiniz. Dilerseniz simli pembe bir far da tercih edebilirsiniz. Böylece bakışlarınıza derin katarken pembe renginin canlılığını yansıtabilirsiniz. Göz pınarlarınıza aydınlatıcı bir far uygulamanızın ışıl ışıl görünmenize yardımcı olabileceğini de ekleyelim.

Pembe farlar kullanarak farklı bir görünüm yakalamak isterseniz de YouTuber Şeyda Erdoğan'ın göz makyajından ilham alabilirsiniz. Açık pembe farı göz kapağınızın tümüne sürdükten sonra ince bir fırça yardımıyla koyu pembe far ile desenler çizebilirsiniz!

4. Çekici bakışlar için siyah eyeliner olmazsa olmaz

Far kullanarak capcanlı göz makyajınızı oluşturdunuz, sıra eyeliner uygulamakta! Bakışlarınızın göz alıcı olmasına yardımcı olabilecek eyeliner, Barbie makyaj trendini uygulayanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Göz hattını ortaya çıkarmak için eyeliner ürünlerini kullanmanızda fayda var.

Tercihinize göre siyah ya da renkli eyeliner kullanılabilirsiniz, ancak siyah renk daha belirgin bir görünüm elde etmenizi sağlar. Barbie bebekler, badem göz adı verilen çekik ve kalkık göz yapısına sahiptir. Eyeliner, badem göz görünümü için size yardımcı olabilir.

Böylece gözleriniz belirginleşirken badem göz formunu da yakalayabilirsiniz. Hande Erçel, Selena Gomez ve Dua Lipa; göz makyajlarında eyeliner kullanarak badem göz görünümünü yakalayan isimlerden. "Eyeliner süremiyorum!" diye üzülmeyin, bant gibi malzemelerin yardımıyla siz de kolayca eyeliner çekebilirsiniz!

5. Parlayan pespembe dudaklar için Lip Gloss kullanabilirsiniz

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Barbie makyajında dolgun ve ışıl ışıl görünen dudaklar olmadan olmaz! Makyajınıza en uygun olan pembe tonlu lip gloss ile Barbie görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Dudaklarınız inceyse daha dolgun göstermek için dudak parlatıcınızdan bir ton koyu dudak kalemini kullanabilirsiniz.

Dudak çizgilerinizi biraz taşırarak dudak kalemini uygulamanız, daha dolgun görüntü elde etmenizi sağlayabilir. YouTuber Merve Özkaynak, barbie makyajını yaparken pespembe bir lip gloss tercih etmiş. Nemli dudak görünümü yaz mevsimine de oldukça uygun.

Hailey Bieber ve Chiara Ferragni de lip gloss tercih ederek parlak bir dudak görünümü elde etmiş. Siz de makyajınıza son bir dokunuş olarak lip gloss sürebilir, dudaklarınıza parlaklık kazandırabilirsiniz. Hem yaza hem Barbie makyaj trendine pembe tonları arasından teninize en çok yakışacak ürünü seçebilirsiniz.