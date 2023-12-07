Bir döneme damgasını vurmuştu! Ezel'in Eyşan'ı aslında bakın kim olacakmış! Meğer ilk o isme teklif gitmiş...

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Ezel dizisi toplamda 2 sezon boyunca izleyicisinin karşısına çıktı. 2009-2011 yılları arasında yayınlanan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle adından söz ettirdi.

Fenomen dizide pek çok ünlü isim rol aldı. Bunlardan birisi de efsane karakter Eyşan'ı canlandıran güzel oyuncu Cansu Dere oldu. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı.

Eyşan rolü için ilk teklifin aslında Cansu Dere'ye gitmediğini duyanlar inanamadı. Ezel'in Eyşan'ı için meğer ilk olarak Zeynep Beşerler'e teklif gitmiş ancak ünlü isim teklifi kabul etmemiş.

Beşerler, bu gerçeği ise yıllar sonra katıldığı bir magazin programında açıklamış.

Zeynep Beşerler, 1 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Zeynep Beşerler, oyuncu Derya Beşerler'in ablasıdır. Babası avukat, annesi bir ilaç firmasının temsilcisiydi.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde okurken 3. sınıfta yarıda bıraktı.

Bir arkadaşının gece kulübünde eğlenirken yönetmen Sinan Çetin ile tanıştı. İlk kez reklam filminde oynayarak kamera karşısına geçti.

2003 yılında Tarkan'ın Dudu şarkısının klibinde rol aldı. Aynı yıl yönetmen ve oyuncu Uğur Yücel ile tanıştı, ardından polisiye-dram türündeki 'Alacakaranlık' dizisinde 'Filiz Çağlayan' karakterini oynadı.

Güzel oyuncu bu zamana kadar; Ihlamurlar Altında, Rüzgarlı Bahçe, Esir Kalpler, Nazlı Yarim, Aşk ve Ceza, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol aldı.





