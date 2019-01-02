Bir dönemin ünlü oyuncu Songül Ülkü'den olay açıklamalar

Perihan Abla dizisinin oyuncularından Songül Ülkü, yıllar sonra ortaya çıktı! Yaşadıklarını anlatan Ülkü şaşırtan sözler söyledi.
İşte Songül Ülkü'nün anlattıklarından kesitler:
Uyurken bile makyaj yaparım. Makyaj yapıp öyle uyurum. Çocukluğumdan beri tiyatrocu olduğum için, alışkanlık mı, kendini iyi hissetmek mi bilmiyorum."
Ben 20 yıldır Muğla’dayım. Orada bir restoran açtım. Perihan Abla’dan sonra 11 sinema filmim var. Şarkıcılık yaptım. Köyceğiz’de A sınıfı bir restoran açtım. Kapattım şimdi. Artık düşmanıma bile tavsiye etmiyorum.
Sahne çalışmalarım devam ediyordu. 10 gün 15 gün anlaşıp sahneye gidiyorum 3-4 ay dönemiyorum. Etiler’deki evimin parası, sahneden kazandıklarım oraya gitti. En kötüsü muhasebecim beni dolandırdı. 1,5 trilyon param gitti.
Evimi soydular, dükkanımı soydular. Sıfır değilim çok şükür. İstanbul’daki evlerimin tapularını alamıyorum. Arsa aldık, kooperatife döndürdük.
Korkunç olaylar oldu. 3 yüklenici müteahhit değişti. Müteahhit bütün tapuları 2017’de almış. Bir çoğu kaçakmış onlar ortaya çıkmasın diye bizim tapuları da veremiyorlardı. Savcılığa verdim. Evleri teslim ettiler. Tapuları alamıyorum.
'PERRAN KUTMAN'IN OLDUĞU HİÇBİR PROJEDE YER ALMAM'
Perihan Abla problemli bir diziydi. Bir gün seti ziyarete gittim. Gazeteci bir arkadaş ‘Perran köpürüyor, çekime gelmemişsin’ dedi. Gittim Perran’ın yanına o da Şevket Altuğ ile oturuyordu. ‘Benim bugün çekimim yok, neden öyle söyledin?’ dedim. Kıpkırmızı oldu. Perran sürekli ‘rolünü azalt’ diyordu. Ben dizi bitince gittim burnumu kestirdim.
Çünkü ışıkçı bana o kadar kötü ışık tutuyordu ki… Nedenini sonra öğrendim. Ben o dizide çok acılar çektim. Yıllar sonra bir teklif geldi. ‘Perran Kutman’ın olduğu hiçbir projede yer almam’ dedim."
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