Bir dönemin ünlü oyuncu Songül Ülkü'den olay açıklamalar

Perihan Abla dizisinin oyuncularından Songül Ülkü, yıllar sonra ortaya çıktı! Yaşadıklarını anlatan Ülkü şaşırtan sözler söyledi.

İşte Songül Ülkü'nün anlattıklarından kesitler:

Uyurken bile makyaj yaparım. Makyaj yapıp öyle uyurum. Çocukluğumdan beri tiyatrocu olduğum için, alışkanlık mı, kendini iyi hissetmek mi bilmiyorum."

Ben 20 yıldır Muğla’dayım. Orada bir restoran açtım. Perihan Abla’dan sonra 11 sinema filmim var. Şarkıcılık yaptım. Köyceğiz’de A sınıfı bir restoran açtım. Kapattım şimdi. Artık düşmanıma bile tavsiye etmiyorum.

Sahne çalışmalarım devam ediyordu. 10 gün 15 gün anlaşıp sahneye gidiyorum 3-4 ay dönemiyorum. Etiler’deki evimin parası, sahneden kazandıklarım oraya gitti. En kötüsü muhasebecim beni dolandırdı. 1,5 trilyon param gitti.

Evimi soydular, dükkanımı soydular. Sıfır değilim çok şükür. İstanbul’daki evlerimin tapularını alamıyorum. Arsa aldık, kooperatife döndürdük.

Korkunç olaylar oldu. 3 yüklenici müteahhit değişti. Müteahhit bütün tapuları 2017’de almış. Bir çoğu kaçakmış onlar ortaya çıkmasın diye bizim tapuları da veremiyorlardı. Savcılığa verdim. Evleri teslim ettiler. Tapuları alamıyorum.