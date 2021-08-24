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Bir efsanenin hikayesi! Neşet Ertaş’ın hayatı beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor

24.08.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak.

Bir efsanenin hikayesi! Neşet Ertaş’ın hayatı beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor

"Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmlere imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna, "Vizontele", "Gora" ve "Aşk Tesadüfleri Sever" filmlerinin yönetmeni Ömer Faruk Sorak oturacak.

Film, Prof. Erol Parlak'ın can dostu, büyük usta Neşet Ertaş ile röportajı, görüşmeleri ve sadece Ertaş’ın değil, Abdal kültür ve geleneğini de aktardığı "Garip Bülbül, Neşet Ertaş" adlı iki ciltlik kitabından sinemaya uyarlanacak. Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in kaleme aldığı yapımın orijinal müziklerini Yıldıray Gürgen hazırlayacak.

Filmde Neşet Ertaş'ı, abdal geleneğini sürdüren iki ozan canlandıracak. Bektaş Dolu, usta sanatçının gençlik dönemini, Ramazan Bağgül ise sanatçının Almanya’dan Türkiye’ye kadar olan dönemini oynayacak.

(AA)

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Neşet Ertaş
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