Bir Evlilikten Manzaralar (Scenes from a Marriage) dizisinin yıldızından çıplaklık açıklaması! “Herkes dengeli olmalı”

Amerikalı oyuncu Jessica Chastain, HBO kanalının yeni dizisindeki Bir Evlilikten Manzaralar (Scenes from a Marriage) duş sahnesi için ilk kez konuştu. Dizide çıplak görünmesinin tek şartının başrolünü beraber üstlendiği Oscar Isaac’ın de çıplak görünmesi olduğunu söyledi. ABC kanalında konuşan Chastain, sinema ve ekranlarda bazı çıplaklık biçimlerini rahatsız edeceğini vurguladı.

“AYNI ORANDA ÇIPLAK GÖRÜNMESİNİ İSTEDİM”

Film ve dizilerde çıplaklığın sadece kadınlar üzerinden olmasını eleştiren 44 yaşındaki oyuncu, bir denge bulunması gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu ses getiren duş sahnesi için, “Yönetmene vücudumun dizide görünecek kısmına karşılık, Oscar'ın da aynı oranda çıplak görünmesini şart koştum. Mesela duş sahnesinde ikimizin vücudu da görünüyor" dedi.



