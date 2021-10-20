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Bir Evlilikten Manzaralar (Scenes from a Marriage) dizisinin yıldızından çıplaklık açıklaması! “Herkes dengeli olmalı”

20.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağının en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Jessica Chastain, yer aldığı dizi ve filmlerdeki çıplaklık sahneleri için eşitlik talep etti. 44 yaşındaki oyuncu, başrolünü üstlendiği Bir Evlilikten Manzaralar (Scenes from a Marriage) dizisindeki duş sahnesinde Oscar Isaac’in de kendisiyle aynı oranda çıplak olduğunu dile getirdi.

Bir Evlilikten Manzaralar (Scenes from a Marriage) dizisinin yıldızından çıplaklık açıklaması! “Herkes dengeli olmalı”

Amerikalı oyuncu Jessica Chastain, HBO kanalının yeni dizisindeki Bir Evlilikten Manzaralar (Scenes from a Marriage) duş sahnesi için ilk kez konuştu. Dizide çıplak görünmesinin tek şartının başrolünü beraber üstlendiği Oscar Isaac’ın de çıplak görünmesi olduğunu söyledi. ABC kanalında konuşan Chastain, sinema ve ekranlarda bazı çıplaklık biçimlerini rahatsız edeceğini vurguladı.

“AYNI ORANDA ÇIPLAK GÖRÜNMESİNİ İSTEDİM”

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Film ve dizilerde çıplaklığın sadece kadınlar üzerinden olmasını eleştiren 44 yaşındaki oyuncu, bir denge bulunması gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu ses getiren duş sahnesi için, “Yönetmene vücudumun dizide görünecek kısmına karşılık, Oscar'ın da aynı oranda çıplak görünmesini şart koştum. Mesela duş sahnesinde ikimizin vücudu da görünüyor" dedi.

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