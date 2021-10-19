Cadılar Bayramı Öldürür (Hallowen Kills) vizyondaki ilk haftasında 50 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı

2018 yılında vizyona giren Halloween serisinin devamı niteliğindeki Cadılar Bayramı Öldürür (Hallowen Kills), Amerika Birleşik Devletleri’nde pandemi döneminde en çok gişe hasılatı elde eden korku filmi olmayı başardı. Cadılar Bayramı Öldürür (Hallowen Kills), pandemi döneminde ilk hafta hasılatı 31 milyon dolar olan zirvedeki Godzilla vs. Kong’u tahtından etmeyi başardı.

CADILAR BAYRAMI ÖLDÜRÜR (HALLOWEN KILLS) HAKKINDA

Serinin yeniden çevriminin ikinci filminde Laurie Strode ve Michael Myers arasındaki savaş daha da kızışıyor. Önceki filmde Michael Myers’ı evinin bodrumunda yanarak ölüme terk eden Laurie Strode, kızı Karen (Judy Greer) ve torunu Allyson (Andi Matichak), Michael Myers’ın öldüğünü düşündükten dakikalar sonra hastaneye kaldırılıyor. Ancak Michael, Laurie’nin tuzağından kurtulmayı başardığında savaş yeniden başlıyor. Strode kadınları, Michael’ın ilk saldırısından kurtulanlardan oluşan ve kontrolü ellerine almaya karar veren bir gruba katılmaya karar veriyor ve Michael’ı sonsuza dek yakalamak üzere ava çıkan bir çeteyi oluşturuyor.

Scott Teems, David Gordon Green ve Danny McBride’ın senaryosunu kaleme aldığı filmin yürütücü yapımcıları arasında Halloween serisini sinema dünyasına kazandıran John Carpenter ve Jamie Lee Curtis de yer alıyor. Üçleme, Halloween Ends filmiyle son bulacak.



