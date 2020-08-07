Bir filmin daha oyunu çıktı! Deneyen herkes hayran kaldı...

Titanic oyunu, 1912 yılında Atlantik Okyanusunda batan Titanic isimli geminin hikayesinden esinleniyor. Oyun, gerçek hikayeden ilham alarak çekilen 1997 yapımı filmin Jack ve Rose gibi sevilen karakterlerini de içeriyor. Oyuncular istedikleri karakteri seçerek oyun boyunca o karaktermiş gibi davranıyor. Asıl amacın gemi buz dağına çarpıp batmadan önce olabildiğince çok sayıda yolcuyu filikalara bindirerek kurtarmak olduğu oyunda, oyuncuları pek çok farklı görev de bekliyor. Oyuncuların çeşitli görevleri yerine getirerek karakterlerinin özelliklerini geliştirmeleri de mümkün. Ne kadar çok puan toplanırsa kazanma şansı da o kadar artıyor!

1997 yılında çekilen Titanic , 1 Ağustos’ta kutu oyunu olarak piyasaya sürüldü. Oyunun piyasaya sürülmesinden önce şirket, resmi internet sitesi üzerinden kutu açılımı videosu ve interaktif bir video yayınladı. Hayranların merak gidermesine yardımcı olan interaktif video sayesinde Titanic içerisinde dolaşmak ve geminin gizli yönlerini keşfetmek mümkün! Titanic oyununun kendisi ise sürprizlerle dolu…

Oyuncular kurtardıkları yolcu sayısı ve Yıldız Kartları’na bağlı olarak puan kazanıyor. Filmden sahneleri canlandırma gibi görevlerin yazılı olduğu Yıldız Kartları yalnızca belirli odalarda kullanılabiliyor. Titanic oyununu kazanmak için yapılması gereken ise, su altında kalmadan önce her odadan olabildiğince çok sayıda yolcu ve eşya kurtarmak.

TITANIC OYUNU NASIL TASARLANDI?

Filmin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra böyle bir oyun ile karşılaşmak pek çoğumuz için ilginç olsa bile, oyunun nostalji duygumuza hitap ettiği kesin! Üstelik oyunun eski yılları çağrıştıran tasarımı da bu duyguyu pekiştiriyor. Titanic gemisi bu kutu oyununda 36 adet küp ile temsil ediliyor. Gemi su aldıkça, yani oyunun her aşamasında, bir küp ters çevriliyor ve batmış kabul ediliyor. Oyuncular küp ters çevrilmeden önce mümkün olan en çok sayıda yolcuyu kurtarıp filikalara bindirmek zorunda!

Bu oyunun en eğlenceli kısmı ise oyuncuların filmdeki sahneleri canlandırmaları gereken görevler! Yıldız Kartları’nda yazan görevlerden bir tanesi, masadaki her oyuncudan gemi batarsa sizi asla bırakmayacaklarına dair bir söz almak! Bunu yapamazsanız okyanusun buz gibi sularına gömülüyor ve oyundan eleniyorsunuz. Yolcuları boğulmaktan kurtarıp Yıldız Kartları oynayarak en fazla puan toplayan oyuncu, toplam 9 turun sonunda kazanıyor.

Titanic oyunu üç saat süren filmin aksine yarım saat ile bir saat arası bir sürede oynanabiliyor. Oyun Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa çıktığında, hem kutu oyunu hayranlarının hem de Titanic filmi tutkunlarının büyük ilgisine maruz kaldı.

