Bir garip transfer iddiası! Başkan: "Biz de şaşkınız!" Beşiktaş konuşuluyordu ama...

Efsanesi olduğu Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Sergio Ramos, burada geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılmıştı. Bonservisini eline alan ve serbest oyuncu konumunda bulunan dünyaca ünlü stoperin adı birçok kulüple anılmaya başlamıştı.

İNEGÖLSPOR SÜRPRİZİ

Süper Lig'den Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu iddia edilen Ramos için Transfermarkt'ın 'Güncel Söylentiler' kısmında 2. Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor'a transfer olasılığı %43 olarak gösterildi.

"BİZ DE ŞAŞKINIZ"

Konu üzerine Haber Global'e konuşan Osman Sevim, "Biz de şaşkınız. Sergio Ramos ile İnegölspor’un adının yan yana gelmesi bizi çok mutlu etti. Gönül isterdi ki dünyaca ünlü bir futbolcuyu İnegölümüz’de hemşehrilerimize izletelim. Ama bu mümkün değil. Oynadığımız ligde kurallar gereğince yabancı oyuncu oynatamıyoruz. Ancak Sergio Ramos’u memleketimizde ağırlamak isteriz. Bu transfer söylentisi bile bizi mutlu etti. Hedefimiz İnegölspor’u önce 1. Lige sonra Süper Lig’e çıkarmak. Ondan sonra da dünyaca ünlü futbolcuları kadromuzda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon 45 resmi maça çıkan 37 yaşındaki savunmacı, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



