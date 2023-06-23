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  4. Bir garip transfer iddiası! Başkan: "Biz de şaşkınız!" Beşiktaş konuşuluyordu ama...

Bir garip transfer iddiası! Başkan: "Biz de şaşkınız!" Beşiktaş konuşuluyordu ama...

23.06.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Sergio Ramos'un adı, birçok kulüple anılıyordu. Süper Lig'den de Beşiktaş'ın yoğun ilgisinin bulunduğu öne sürülen İspanyol savunmacıyla ilgili dünyaca ünlü internet sitesi Transfermarkt'ta yer alan iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. İnegölspor Başkanı Osman Sevim'den de açıklama geldi. İşte detaylar...

Efsanesi olduğu Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Sergio Ramos, burada geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılmıştı. Bonservisini eline alan ve serbest oyuncu konumunda bulunan dünyaca ünlü stoperin adı birçok kulüple anılmaya başlamıştı.

İNEGÖLSPOR SÜRPRİZİ

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Süper Lig'den Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu iddia edilen Ramos için Transfermarkt'ın 'Güncel Söylentiler' kısmında 2. Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor'a transfer olasılığı %43 olarak gösterildi.

"BİZ DE ŞAŞKINIZ"

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Konu üzerine Haber Global'e konuşan Osman Sevim, "Biz de şaşkınız. Sergio Ramos ile İnegölspor’un adının yan yana gelmesi bizi çok mutlu etti. Gönül isterdi ki dünyaca ünlü bir futbolcuyu İnegölümüz’de hemşehrilerimize izletelim. Ama bu mümkün değil. Oynadığımız ligde kurallar gereğince yabancı oyuncu oynatamıyoruz. Ancak Sergio Ramos’u memleketimizde ağırlamak isteriz. Bu transfer söylentisi bile bizi mutlu etti. Hedefimiz İnegölspor’u önce 1. Lige sonra Süper Lig’e çıkarmak. Ondan sonra da dünyaca ünlü futbolcuları kadromuzda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon 45 resmi maça çıkan 37 yaşındaki savunmacı, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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