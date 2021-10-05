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Bir gecede yaşlanmıştı! 15 Temmuz'un unutulmaz spikeri Tijen Karaş şimdi ne yapıyor?

05.10.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılının 15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen darbe girişiminin bildirisini okuyan TRT spikeri Tijen Karaş, bir gecede tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmişti. Bir yarbayın kendisine silah doğrulttuğunu ve metni zorla okuttuğunu belirten Tijen Karaş, 15 Temmuz'un sembol isimlerinden olmuştu. Gelin, Tijen Karaş ne yapıyor, hep birlikte göz atalım...

Bir gecede yaşlanmıştı! 15 Temmuz'un unutulmaz spikeri Tijen Karaş şimdi ne yapıyor?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin bildirisini okuyarak milyonlarca kişi tarafından tanınan TRT eski spikeri Tijen Karaş, son haliyle şaşırttı. Ekranlara ara veren sunucu, şimdilerde kameralardan uzak bir hayat sürüyor. İşte Tijen Karaş'ın son hali:

Bir gecede yaşlandı! 15 Temmuz'un spikerine bakın

Bir gecede yaşlandı! 15 Temmuz'un spikerine bakın

Tijen Karaş, Türkiye'ye yapılan hain darbe girişimi gecesi Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe bildirisini, bir yarbayın kendisine silah doğrultmasıyla okumak zorunda kalmış, tedirgin halleriyle 15 Temmuz'un unutulmaz figürlerinden biri olmuştu.

Bir gecede yaşlandı! 15 Temmuz'un spikerine bakın

15 Temmuz gecesi yaşadığı olay nedeniyle sağlığını kaybettiğini söyleyen Karaş, çok uzun bir süre raporlu olduğu için ekranlara ara vermişti.

Bir gecede yaşlandı! 15 Temmuz'un spikerine bakın

Ünlü sunucu, şimdilerde üniversitelerde medya konularında seminerler verip gençlerle bir araya geliyor.

Bir gecede yaşlandı! 15 Temmuz spikerine şimdi bakın

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Tijen Karaş, 29 Ocak 1975 tarihinde Ankara'da 3 çocuklu bir ailenin ortanca kızı olarak dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Sosyoloji okudu. Habercilik yapmadan önce sanata dair içeriklerin işlendiği bir programda sunuculuk yaptı.

Bir gecede yaşlandı! 15 Temmuz spikerine şimdi bakın

Tijen Karaş, TRT Haber'de 15 Temmuz askeri darbe girişimi bildirisini okuyarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü spiker, sonrasında bu bildiriyi silah zoru ile okuduğunu söyledi.

Bir gecede yaşlandı! 15 Temmuz spikerine şimdi bakın


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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü TRT 1
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