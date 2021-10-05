Bir gecede yaşlanmıştı! 15 Temmuz'un unutulmaz spikeri Tijen Karaş şimdi ne yapıyor?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin bildirisini okuyarak milyonlarca kişi tarafından tanınan TRT eski spikeri Tijen Karaş, son haliyle şaşırttı. Ekranlara ara veren sunucu, şimdilerde kameralardan uzak bir hayat sürüyor. İşte Tijen Karaş'ın son hali:

Tijen Karaş, Türkiye'ye yapılan hain darbe girişimi gecesi Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe bildirisini, bir yarbayın kendisine silah doğrultmasıyla okumak zorunda kalmış, tedirgin halleriyle 15 Temmuz'un unutulmaz figürlerinden biri olmuştu.

15 Temmuz gecesi yaşadığı olay nedeniyle sağlığını kaybettiğini söyleyen Karaş, çok uzun bir süre raporlu olduğu için ekranlara ara vermişti.

Ünlü sunucu, şimdilerde üniversitelerde medya konularında seminerler verip gençlerle bir araya geliyor.

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Tijen Karaş, 29 Ocak 1975 tarihinde Ankara'da 3 çocuklu bir ailenin ortanca kızı olarak dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Sosyoloji okudu. Habercilik yapmadan önce sanata dair içeriklerin işlendiği bir programda sunuculuk yaptı.

Tijen Karaş, TRT Haber'de 15 Temmuz askeri darbe girişimi bildirisini okuyarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü spiker, sonrasında bu bildiriyi silah zoru ile okuduğunu söyledi.



