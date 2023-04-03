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Bir grup erkek 'Kızılcık Şerbeti' protestosu için Show TV önüne gitti

03.04.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon liralık idari para cezası verilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziye destek mesajları yağarken tepki gösteren bir grup erkek de kanal önünde eylem yaptı.

Bir grup erkek 'Kızılcık Şerbeti' protestosu için Show TV önüne gitti

Kızılcık Şerbeti'nin 5 kez yayın durdurma cezası alması üzerine sosyal medyada diziye destek mesajları yağdı.

RTÜK cezadan geri adım atmazken, Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamları yayınlanan rakibi Yalı Çapkını oyuncuları da diziye destek mesajı yayınladı.

Ünlü oyuncuların da destek olduğu diziye bir grup erkek tepki göstermek için Show TV önüne gitti.

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil Diyanet Sen), Show TV önünde pankart açarak diziye tepki gösterdi.

'Edep yahu', 'Ahlak kırmızı çizgimizdir' ve 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın' yazılı pankartlarla tepkilerini gösteren topluluk sosyal medyada da gündem oldu.

Ekran Alıntısı

ZORLA GERDEK GECESİ SAHNESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterinin zorla tanımadığı bir erkekle evlendirilmesi ve ilişkiye girmek istemediği için camdan atıldığı sahne bazı kesimlerce çok cesur ve gerçekleri yüze vurucu şekilde yorumlanırken, bazı kesimler bu sahneyi milli değerlere hakaret olarak algılanmıştı.


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