Bir günde 300 erkekle birlikte olup rekor kırmıştı! Yeni kariyeri şaşırttı

Jasmin St Claire, 24 saatlik bir süre içinde 300'den fazla erkekle cinsel ilişkiye girmeyi başardığını iddia ettikten sonra ABD'deki en tartışmalı seks sembollerinden biri olarak ün kazanmıştı. Kabaca dört yıl süren yetişkin içerik üretimi kariyerinden sonra, Extreme Championship Wrestling'de (ECW) sık sık kanlı maçlarda rol alan profesyonel bir güreşçi oldu.

HİKAYEYİ ANLATTI

Yakın zamanda verdiği bir röportajda Jasmin, yetişkin içerik sektöründen nasıl uzaklaştığını anlattı. ''Orada olmak istemediğimi biliyordum ve sırada ne olduğunu bilmiyordum'' diyen Jasmin ''ECW seks ve şiddet üzerine kuruldu. Bazı olaylar oldu ama bana, bedenlerine ve bedenime saygı duyan insanlarla çalıştığım için çok şanslıyım" dedi.

EĞLENCELİYDİ

Buna rağmen, işlerin ters gittiği zamanlar olduğunu itiraf eden Jasmin, bir keresinde rakibine çifte bir beyin sarsıntısı yaşattığını anlattı. Röportaj esnasında 300 kişilik rekoruna dair bir soru yöneltildiğinde ise cevabı "Bunu yapmak benim fikrimdi ve eğlenceliydi'' oldu.



