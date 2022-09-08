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Bir günde 300 erkekle birlikte olup rekor kırmıştı! Yeni kariyeri şaşırttı

08.09.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar 24 saat içinde 300'den fazla erkekle cinsel ilişkiye girerek bir rekora imza atan Jasmin St Claire şimdi yetişkinlere yönelik film sektöründen emekli oldu. Yeni kariyeri için güreş dünyasını tercih eden St Claire, bu camiada hoş karşılandığını söyledi.

Bir günde 300 erkekle birlikte olup rekor kırmıştı! Yeni kariyeri şaşırttı

Jasmin St Claire, 24 saatlik bir süre içinde 300'den fazla erkekle cinsel ilişkiye girmeyi başardığını iddia ettikten sonra ABD'deki en tartışmalı seks sembollerinden biri olarak ün kazanmıştı. Kabaca dört yıl süren yetişkin içerik üretimi kariyerinden sonra, Extreme Championship Wrestling'de (ECW) sık sık kanlı maçlarda rol alan profesyonel bir güreşçi oldu.

HİKAYEYİ ANLATTI

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Yakın zamanda verdiği bir röportajda Jasmin, yetişkin içerik sektöründen nasıl uzaklaştığını anlattı. ''Orada olmak istemediğimi biliyordum ve sırada ne olduğunu bilmiyordum'' diyen Jasmin ''ECW seks ve şiddet üzerine kuruldu. Bazı olaylar oldu ama bana, bedenlerine ve bedenime saygı duyan insanlarla çalıştığım için çok şanslıyım" dedi.

EĞLENCELİYDİ

KADIN345

Buna rağmen, işlerin ters gittiği zamanlar olduğunu itiraf eden Jasmin, bir keresinde rakibine çifte bir beyin sarsıntısı yaşattığını anlattı. Röportaj esnasında 300 kişilik rekoruna dair bir soru yöneltildiğinde ise cevabı "Bunu yapmak benim fikrimdi ve eğlenceliydi'' oldu.

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Anahtar Kelimeler:
seks Cinsellik
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