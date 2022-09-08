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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten ev hapsi almıştı! Dayanamayıp yaptığı şey...

08.09.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kuzey Karolina Bölgesi'nden 34 yaşındaki Elizabeth Suzanne Bailey isimli öğretmen Haziran ayında bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğine dair bilgiler otaya çıkınca, 15 yaşındaki kurbana tecavüz ve üç ağır cinsel ilişki suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bailey, daha sonra öğrenciden uzak durması şartıyla 75.000 dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı ve elektronik izleme ile ev hapsine alındı. Ancak daha sonra olanlar, herkesi şaşkına çevirdi.

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten ev hapsi almıştı! Dayanamayıp yaptığı şey...

Bailey'in, ev hapsi sürecinde aynı öğrenciyi defalarca evine aldığı ortaya çıktı. Iredell İlçesi Şerif Ofisi yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki Elizabeth Suzanne Bailey'nin 1 Ağustos'ta ev hapsi başladıktan sonra kurbanla evinde dokuz kez bir araya geldiğini söyledi.

Tahvil tahliyesinin koşullarından biri, aynı zamanda bir fen öğretmeni olduğu Northview Academy'de bir öğrenci olan çocuk kurbandan uzak durmaktı.

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YENİDEN TUTUKLANDI

Şerif Ofisi, genç öğrencinin eve yaptığı ziyaretler hakkında bilgi aldığını ve eski eğitimciye 27 ek suçlama yöneltildiğini açıkladı. Bailey, 2 Eylül Cuma günü evinde tutuklandı ve tekrar Iredell İlçe Gözaltı Merkezine alındı. 27 ek suçlamayla karşı karşıya olan öğretmenin şimdiki tahvili ise 800.000 dolar olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
abd
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