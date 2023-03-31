"Bir günde 759 bin TL harcadım" demişti! Dilan Polat'ın evine almak istediği Saworovski ve gold detaylı çöp kovasının fiyatı şoke etti!

Sosyal medya hesabında 5 milyon takipçisi olan iş insanı Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Doğum fotoğrafçılığı ile iş hayatına giriş yapan ve 2017 yılında ablası Sıla Doğu ile İstanbul’da güzellik merkezi açan Dilan Polat "Bir günde 759 bin TL harcadım" deyince herkesi şoke etmişti.

Kocasından aldığı pahalı hediyelerle adından söz ettiren Dilan Polat son olarak kocasından çöp kovası istedi.

Eve misafir geleceği için eşi Engin Polat'tan 29 bin liralık çöp kovasını isteyen fenomen yine gündem oldu.



Saworovski ve gold detaylı çöp kovası 'Yok artık' dedirtti.



