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Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın ne oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

Stephanie Eckelkamp, kahvenin kendisine enerji verdiğini düşündüğü için her gün içmeye başlamıştı. Bu durum Stephanie'ı bağımlı hale getirdi. Bunun farkına varan Stephanie bir deney yapmaya karar verdi ve kahve yerine her gün kemik suyu içmeye başladı. Sonuçlar ise son derece şaşırtıcı...

Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın ne oldu

Kabul edelim, kahve yerine kemik suyu içmek aklımıza gelmezdi! Stephanie bunu akıl edebilen bir arkadaşımız oldu. Bağımlılığından kurtulmak için sağlığımıza onlarca faydası olan kemik suyunu her gün kahve içtiği fincanına doldurdu.

kemik suyu

Her gün tükettiği ikinci bardak kahvesinin yerine kemik suyu içti ve vücudundaki değişimleri gözlemlemeye başladı. İşte gerçekleştirdiği deneyden geriye kalanlar:

kemik suyu2

Kemik suyu, Stephanie'a kahvenin verdiği enerjiye göre daha sakin bir enerji verdi ve Stephanie kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi. Genç kadın kahveyi fazla tükettiğinde daha endişeli olduğunu belirtiyor. Kemik suyunu tükettiğinde ise hem konsantrasyonu arttı hem de daha sakin bir gün geçirdi.

kemik suyu3

Stephanie, öğle kahvesinin yerine kemik suyu içince tükettiği onca abur cuburdan da vazgeçti. Böylelikle tatlı yeme isteği ortadan kalkmış oldu. İçtiği kemik suyu onu tıka basa doyurmaya yetti. Farklı bir şeyler içmek istediğinde ise kemik suyuna bazen sarımsak, karabiber, tuz veya zeytinyağı ekledi.

Kahve tükettiği günlerde midesinde şişlik ve hazımsızlık yaşadığını söyleyen Stephanie, kemik suyu içmeye başlayınca bu şikayetlerinden de kurtuldu. Araştırmalar da gösteriyor ki asidik bir yapısı olan kahve hassas bünyeleri etkiliyor.

kemik suyu 4

Süper bir kollajen kaynağı olan kemik suyu sindirim sistemini düzene sokuyor ve bağırsak rahatsızlıklarının üstesinden geliyor. Kemik suyunun bu faydalarından yararlanan Stephanie kısa sürede bu etkileri gördüğünü söylüyor.

Siz de bu deneyi gerçekleştirmek istiyorsanız 'kemik suyu nasıl yapılır?'a bir göz atın:

kemik

Yaklaşık 2 kilogram kemiği yüksek derece fırında 15 dakika kadar pişirin.
15 dakika sonra 4 litre suyun içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave dip kemikleri suya katın. Kısık ateşte kaynatmaya başlayın.
Kemik suyunun olması için yakşalık olarak 10/12 saat kaynaması gerekiyor. İlerleyen saatlerde kemik suyuna kereviz sağı, havuç, soğan ilave edebilirsiniz.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
10-12 saat kaynaması mı gerekiyormuş? akşam yapmaya başlasak sabah ocagın altını kapatacağız o zaman :) kemik suyu içeceğim diye evi yakarım ben.... burada bir yanlışlık var sanki :)
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