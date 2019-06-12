Bir haftada 5 kilo verdiren karpuz diyeti

Yazın kilo vermek isteyenlerin uyguladığı bir şok diyet türü olan karpuz diyeti, hızlı kilo vermek isteyenlerin uyguladığı yöntemdir. Ancak herhangi bir sağlık probleminiz var ise bu diyetten uzak durmanızı tavsiye ederiz. Diyete başlamak istiyorsanız da öncesinde uzmana danışmanız gerekmektedir.
Diyetin süreci 1 haftadır. Diyet boyunca bolca yürüyüş yaparak kilo verme sürecinizi desteklemelisiniz.
Birinci gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Bir dilim karpuz
Akşam: Bir porsiyon tavuk göğsü, yeşil salata, 1dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 1 dilim karpuz
İkinci gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 5 adet ceviz ya da fındık
Öğlen: Bir dilim karpuz, 1 porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Akşam: Bir porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
Üçüncü gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak yeşil çay, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Bir porsiyon ızgara balık, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli salata, haşlanmış 1 tabak sebze
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
Dördüncü gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen:Az miktar yağda kavrulmuş mantar, salata, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 su bardağı ayran
Akşam: Bir porsiyon ızgara köfte, yeşilliklerden hazırlanmış salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
Beşinci gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1dilim yağsız peynir
Ara öğün: Beş adet ceviz ya da fındık
Öğlen: Fırında pişmiş kabak mücveri, 1 dilim kepek ekmeği ve bolca salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz
Akşam: Bir tabak zeytinyağlı sebze yemeği ve salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
Altıncı gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 adet haşlanmış yumurta veya 1 dilim peynirle yapılmış yağsız omlet, 1 dilim kepek ekmeği, salatalık, domates
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
Yedinci gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepekli ekmek
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
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