YEMEK

Bir haftada 5 kilo verdiren karpuz diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

Kışın alınan fazla kilolardan kurtulup, yaza fit bir şekilde başlamak istiyorsanız bir haftada 5 kilo verdirdiği iddia edilen karpuz diyetinden faydalanabilirsiniz.

Bir haftada 5 kilo verdiren karpuz diyeti

Yazın kilo vermek isteyenlerin uyguladığı bir şok diyet türü olan karpuz diyeti, hızlı kilo vermek isteyenlerin uyguladığı yöntemdir. Ancak herhangi bir sağlık probleminiz var ise bu diyetten uzak durmanızı tavsiye ederiz. Diyete başlamak istiyorsanız da öncesinde uzmana danışmanız gerekmektedir.

karpuz

Karpuz diyeti nasıl yapılır?

Diyetin süreci 1 haftadır. Diyet boyunca bolca yürüyüş yaparak kilo verme sürecinizi desteklemelisiniz.

iStock-488013746 (1)

Birinci gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Bir dilim karpuz
Akşam: Bir porsiyon tavuk göğsü, yeşil salata, 1dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 1 dilim karpuz

İkinci gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 5 adet ceviz ya da fındık
Öğlen: Bir dilim karpuz, 1 porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Akşam: Bir porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Üçüncü gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak yeşil çay, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Bir porsiyon ızgara balık, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli salata, haşlanmış 1 tabak sebze
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Dördüncü gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen:Az miktar yağda kavrulmuş mantar, salata, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 su bardağı ayran
Akşam: Bir porsiyon ızgara köfte, yeşilliklerden hazırlanmış salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Beşinci gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1dilim yağsız peynir
Ara öğün: Beş adet ceviz ya da fındık
Öğlen: Fırında pişmiş kabak mücveri, 1 dilim kepek ekmeği ve bolca salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz
Akşam: Bir tabak zeytinyağlı sebze yemeği ve salata
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Altıncı gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 adet haşlanmış yumurta veya 1 dilim peynirle yapılmış yağsız omlet, 1 dilim kepek ekmeği, salatalık, domates
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Yedinci gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepekli ekmek
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir
Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
İşte yeryüzündeki en sağlıksız 30 besinİşte yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin
Felce bile neden olabiliyorFelce bile neden olabiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karpuz diyeti sağlık ve beslenme diyet

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

İşte yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

İşte yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

Felce bile neden olabiliyor

Felce bile neden olabiliyor

Kilosu 120 TL! Şifa bulmak isteyenler almak için bekliyorlar

Kilosu 120 TL! Şifa bulmak isteyenler almak için bekliyorlar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
gercek karpuzmu var daha. karpuzdakii şeker oranıı %1000 sizz neyin diyetinden bahsediyor susnuz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk mutfağı hakkında çarpıcı açıklama: En son ne zaman yediniz?

Türk mutfağı hakkında çarpıcı açıklama: En son ne zaman yediniz?

Bu 3 malzemeyi kullanarak dökülen saçlarınıza yeniden kavuşabilirsiniz

3 basit malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanın!

Farkında olmadan bizi ölüme sürükleyen 9 gündelik yiyecek

Bizi ölüme sürükleyen 9 gündelik yiyecek

Bir daha asla yumurta kabuklarını atmamanız için 4 neden

Kullanmayan bin pişman! Hepimizin ona ihtiyacı var

Yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

İşte yeryüzündeki en sağlıksız 30 besin

Bu bilgileri öğrendikten sonra muz yemekten vazgeçebilirsiniz

Felce bile neden olabiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.