Bir haftada 5 kilo verdiren karpuz diyeti

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepek ekmeği Ara öğün: 5 adet ceviz ya da fındık Öğlen: Bir dilim karpuz, 1 porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepek ekmeği Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt Akşam: Bir porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk, 1 dilim kepek ekmeği Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt Öğlen: Bir dilim karpuz Akşam: Bir porsiyon tavuk göğsü, yeşil salata, 1dilim kepek ekmeği Ara öğün: 1 dilim karpuz

Yazın kilo vermek isteyenlerin uyguladığı bir şok diyet türü olan karpuz diyeti, hızlı kilo vermek isteyenlerin uyguladığı yöntemdir. Ancak herhangi bir sağlık probleminiz var ise bu diyetten uzak durmanızı tavsiye ederiz. Diyete başlamak istiyorsanız da öncesinde uzmana danışmanız gerekmektedir.

Üçüncü gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak yeşil çay, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt

Öğlen: Bir porsiyon ızgara balık, bol yeşillikli salata, 1 dilim kepekli ekmek

Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli salata, haşlanmış 1 tabak sebze

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Dördüncü gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt

Öğlen:Az miktar yağda kavrulmuş mantar, salata, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 su bardağı ayran

Akşam: Bir porsiyon ızgara köfte, yeşilliklerden hazırlanmış salata

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Beşinci gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1dilim yağsız peynir

Ara öğün: Beş adet ceviz ya da fındık

Öğlen: Fırında pişmiş kabak mücveri, 1 dilim kepek ekmeği ve bolca salata

Ara öğün: Bir dilim karpuz

Akşam: Bir tabak zeytinyağlı sebze yemeği ve salata

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Altıncı gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 adet haşlanmış yumurta veya 1 dilim peynirle yapılmış yağsız omlet, 1 dilim kepek ekmeği, salatalık, domates

Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir

Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Yedinci gün:

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepekli ekmek

Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim beyaz peynir

Akşam: Bir kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon haşlanmış mevsim sebzeleri

Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

