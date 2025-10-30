Mynet Trend

Bir il bu mucizeyi konuşuyor: 'Cenabıallah'ın işi, depremle yine geldi'

Türkiye son zamanlarda birçok depreme şahitlik ettik. Özellikle Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntılar birçok vatandaşı panikletti. Tüm bu olumsuzlukların içinde Sındırgı'da depremlerin ardından bir sevindiren olay yaşandı. 20 yıldır akmayan su kaynağı tekrardan akmaya başladı. Bölge halkı, "Cenabıallah'ın işi, bu depremlerle yine geldi." diyerek büyük sevinç yaşadı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde uzun yıllar sebze ve meyve bahçelerine hayat veren, yaklaşık 20 yıl önce kuruyan su kaynağının depremle yeniden akmaya başlaması bölgedeki vatandaşları sevindirdi.

Bir il bu mucizeyi konuşuyor: Cenabıallah ın işi, depremle yine geldi 1

20 YIL ÖNCE KURUMUŞTU

İlçeye bağlı kırsal Emendere Mahallesi sınırları içindeki termal alanın üst yakasından akan, uzun yıllar sebze ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılan pınar, yaklaşık 20 yıl önce kurudu.

Ilık akan su kaynağının yok olması bölgedeki sebze ve meyve yetiştiriciliğini de olumsuz etkiledi.

10 AĞUSTOS'TAKİ DEPREM MİLAT OLDU

Mahallenin yaşlılarının, çocukluk ve gençlik hatıralarında kalan su kaynağı, 10 Ağustos'ta Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntıların ardından, eski çıkış noktasından yeniden akmaya başladı.

Bir il bu mucizeyi konuşuyor: Cenabıallah ın işi, depremle yine geldi 2

Eskisinden de gür akan, kendisine yeni yollar oluşturan su kaynağı, Emendere Mahallesi sakinlerini sevindirdi.

BAHÇELERE CAN SUYU OLDU

Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki İsmet Akgül, uzun yıllar kaynaktan akan suyun hektarlarca alandaki meyve ve sebze bahçelerine can suyu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce kaynağın kurumasının ardından bölgedeki bahçelerin de yeşermediğini vurgulayan Akgül, bu durumun kırsal Pürsünler Mahallesi'ne kadar olan 5 kilometre mesafedeki alanı etkilediğini anlattı.

Bir il bu mucizeyi konuşuyor: Cenabıallah ın işi, depremle yine geldi 3

"CENABIALLAH'IN İŞİ, DEPREMLE YİNE GELDİ"

Akgül, bölgede kaynak kuruduktan sonra tarım sulamasının tankerle getirilen sularla yapıldığını ancak yetersiz kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çok şükür suyumuz geldi. Bahçelerimize yetecek kadar suyumuz var artık. Önceki depremde çıktı, akmaya devam ediyor. Ilık bir su akardı, şifalı veya termal su değildi zaten. Önceden de bağımızı, bahçemizi sulamamıza yarıyordu. Ben 65 yaşındayım. İlk çıktığı zamanı hatırlamıyorum. Su, 45 yaşlarıma kadar akardı, 20 yıl önce kurudu. Cenabıallah'ın işi, bu depremlerle yine geldi. Şimdi millet su böyle akmaya devam ederse bağ bahçe yapacak."

Bir il bu mucizeyi konuşuyor: Cenabıallah ın işi, depremle yine geldi 4

"ESKİSİNDEN FAZLA AKIYOR"

Mahalleden İsmail Koç ise depremden sonra yeniden çıkan suyun, eski kaynağından aktığını belirterek, "Belki kesilir yeniden, belki kesilmez ama eski kaynağından akıyor. Kesilmeden önce aktığından daha fazla akıyor şimdi." diye konuştu.Kaynak: AABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

