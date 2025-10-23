Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir ilçe bu adamın peşinde! Mahallede yapmadığı şey kalmadı, insanları canından bezdirdi!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, peş peşe gerçekleştirdiği eylemler tüm ilçeyi alarma geçirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin aradığı şahıs, girdiği ev ve iş yerleriyle Dikbıyık Mahallesi sakinlerini canından bezdirdi.

Bir ilçe bu adamın peşinde! Mahallede yapmadığı şey kalmadı, insanları canından bezdirdi!

Olaylar zincirinin ilk tespit edilen halkası, Dikbıyık Mahallesi'nde yaşandı. Gece saat 12.00'de bir lokantanın arka camını kırarak içeri giren Gökhan E., içeride bir süre kaldı. Yapılan incelemelerde şahsın mutfaktan tenceredeki çorba, sosis ve bir miktar peynir alıp yediği belirlendi. Gökhan E.'nin ayrıca lokantanın kasasını karıştırarak bir miktar para aldığı da tespit edildi.

Bir ilçe bu adamın peşinde! Mahallede yapmadığı şey kalmadı, insanları canından bezdirdi! 1

KÜMESTEN TAVUK ÇALDI

Bir sonraki adresi Dikbıyık Stadyumu oldu. Gece saatlerinde stadyumun arka bahçesinden içeri giren Gökhan E., güvenlik kameralarına yansıdı. Yönetim binasında bir süre kaldığı belirlenen şahsın, stattan ayrılırken çevredeki bir kümesten tavuk çaldığı ve geceyi Dikbıyık Mahallesi'nde bir iş yerinde geçirdiği ortaya çıktı.

Bir ilçe bu adamın peşinde! Mahallede yapmadığı şey kalmadı, insanları canından bezdirdi! 2

EVLERE GİRİP ÇAY DEMLEDİ

Yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gökhan E.'nin son olarak bir eve girmesi, endişenin zirveye çıkmasına neden oldu. Gece saatlerinde girdiği evde büyük bir rahatlıkla çay demleyip kahve içen şahıs, evin mutfağını da dağıtarak ayrıldı.

Bir ilçe bu adamın peşinde! Mahallede yapmadığı şey kalmadı, insanları canından bezdirdi! 3

MAHALLELİ KORKU YAŞIYOR

Polis ve jandarma ekipleri kayıp şahsı bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürürken, Gökhan E.'nin son birkaç gündür özellikle Dikbıyık Mahallesi'nde görülmesi mahalleliyi canından bezdirdi. Mahalle sakinleri, geceleri evlerinin çevresinde dolaştığı iddia edilen bu şahıs yüzünden büyük korku yaşıyor. Vatandaşlar, can ve mal güvenliklerinden endişe ederek geceleri el fenerleri ile çevreyi kontrol ediyor.Kaynak: İHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Louvre Müzesi'ni soyan hırsızların kaçma anı ortaya çıktı! Louvre Müzesi'ni soyan hırsızların kaçma anı ortaya çıktı!
ABD, Pasifik’te bir tekneyi vurdu: 2 ölüABD, Pasifik’te bir tekneyi vurdu: 2 ölü

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.