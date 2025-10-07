Mynet Trend

Bir ili karıştıran olay! Önce defnettiler sonra geri çıkardılar! Mezarı açmak zorunda kaldılar

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastanın cenazesi karıştı. Yanlış cenazenin Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde defnedilmesinin ardından savcılık kararıyla mezar açıldı. Cenazeler kimlik tespitinin ardından doğru ailelerine teslim edildi.

Uşak'ta yaşanan olay akıllara durgunluk verdi.Edinilen bilgilere göre; Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gündür tedavi gören G.G. (80) pazar günü gece saatlerinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 4 aydır tedavi gören G.K. (91) ise dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Her iki cenaze de hastanenin morguna alındı.

ÖNCE SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze teslim sırasında karışıklık yaşanarak, G.G.'nin cenazesi, morgda G.K.'nin yakınları tarafından teslim alınarak dün Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde toprağa verildi. G.K.'nin yakınları ise morga geldiklerinde cenazenin kendilerine ait olmadığını fark etti.

MEZAR AÇILDI

Durumun fark edilmesi üzerine olay savcılığa bildirildi. Savcılık kararıyla Selçikler beldesinde defnedilen G.G.'nin mezarı bugün açıldı.

Cenaze çıkarılarak Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinin ardından cenaze G.G'nin ailesine teslim edildi.

Öte yandan, G.K.'nin yakınları tarafından Selçikler'e defnedilen G.G.'nin cenazesi bugün Uşak Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği, G.K.'nin ise Selçikler beldesinde defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

