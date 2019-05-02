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Bir ilk! Ay'a meteorun çarpma anı görüntülendi

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 02.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

2019 yılının ilk ay tutulması sırasında uzay araştırmaları kapsamında bir ilke tanıklık edilmişti. İlk defa Ay'a meteorun çarpa anının kaydedildiği olay, Geçtiğimiz Ocak aynda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilen kanlı ay tutulması sırasında gerçekleşmişti. Tutulma sırasında Ay’ın yüzeyine göktaşı çarptığı görülmüştü.

Bir ilk! Ay'a meteorun çarpma anı görüntülendi

İspanyol bilim insanları Prof. Jose Maria Madiedo ile Dr Jose L. Ortiz bu çarpmayla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.

Bilim insanlarına göre Ay'ın yüzeyinde 10 ile 15 metre genişliğinde bir krater oluştu.

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Bu kratere 45 kg ağırlığında bir meteor'un neden olduğu tahmin ediliyor.

Görüntüler bu anlamda bir ilk de oluyor.

Elde edilen görüntünün benzerinin daha önce yaşanan tutulmalarda da yakalanmaya çalışıldığı, ancak bugüne kadar gerçekleşemediği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ay tutulması meteor

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