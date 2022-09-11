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Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

11.09.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene, eğitim öğretim yılının ilk gününde bir ilk de yaşanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarında olacak. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üstünde yardımcı kaynakları da görecekler.

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Çok sayıda öğrenci ve veli, yeni eğitim-öğretim yılı için büyük bir heyecan yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yarın başlayacak. Bu yıl öğrencileri sıralarında önemli bir yenilik de bekliyor olacak. İşte detaylar...

ÖĞRENCİLERİN SIRALARINDA OLACAK

MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı.

Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.
Öğrenciler, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sıralarının üzerinde ücretsiz ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek.

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"ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYOR"

Bakanlık, yardımcı kaynakların, tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına ulaşana kadarki sürece ilişkin video paylaştı. Bakanlık paylaşımında "Ders kitaplarımız ve yardımcı kaynaklarımız, sınıflardaki sıralarda yerini aldı, öğrencilerimizi bekliyor" ifadelerini kullandı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci
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