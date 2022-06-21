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''Bir insan ruhunuzu doyuramaz'' dedi! Onun ruhunu doyuran ise bir 'seks bebeği'

21.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tennessee, Memphis'den kendisini 'seks bebeklerinin playboyu' olarak tanımlayan bir sosyal medya fenomeni olan Jay isimli genç adam mutluluğun sırrının seks bebeklerinden gördüğü sevgi ve kabul ve kendisinin Tanrı'yla olan ilişkisi olduğunu açıkladı.

''Bir insan ruhunuzu doyuramaz'' dedi! Onun ruhunu doyuran ise bir 'seks bebeği'

Jay isimli bir sosyal medya fenomeni, mutluluk kaynağının sahip olduğu seks bebeklerinin sevgisi ve kabulu olduğunu açıkladığı bir videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Başka bir arkadaşının ruhunu doyuracak bir partnere ihtiyacı olduğunu söylediği bir gönderisi üzerine seks bebeği Kali ile kamera karşısına geçen Jay, mutluluğunun sırlarını anlattı.

İNSANDA ARAMAK DOĞRU DEĞİL

Jay, birçok insanın ilişkilerle ilgili beklentilerini çok yüksek tuttuğunu ve kendisinin de bu sebeple insanların karmaşıklığından kurtulmak için seks bebekleriyle birliktelik kurmayı seçtiğini söyledi. Ruhunu dolduracak şeyi bir insanda aramanın yanlış olacağına dikkat çeken genç adam bunu sadece Tanrı’ya dönmek gerektiğini belirtti.

DERT ETMİYOR

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Kendi hayatına dengeyi getirenin seks bebekleriyle olan ilişkisi olduğunu söyleyen Jay, kendisinden hiçbir beklentileri olmadığı için çok daha rahat olduğunu ve insanların karşılayamadığı ihtiyaçlarını dert etmediğini anlattı.

''BEBEKLERİM SAYESİNDE ODAK NOKTAM TANRI''

Daha fazlasını elde etme hedefiyle dört seks bebeğiyle yaşayan adam, kendi ruhunu doyurmak için her gün Tanrı ile konuştuğunu iddia etti. "Seks bebeklerim beni olduğum gibi kabul ettikleri için sevgililerimi memnun etmeme gerek kalmıyor ve bu sayede odak noktam Tanrı'yı memnun etmek oluyor. Bu yüzden her zaman çok mutluyum." diye ekledi.

SAYILARINI 20'YE ÇIKARMAK İSTİYOR

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Genç adam sosyal medyada genişleyen bir kitleye sahip. Jay şimdi sahip olduğu seks bebeklerinin sayısını 20'ye çıkarmayı ve belki de yenilerini test edip gelecekte içerik için incelemeyi umuyor.


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