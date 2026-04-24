Bir kenti sevindiren haber! 10 yıldır böylesi görülmemişti

Tunceli, son yılların en iyi kar yağışını alırken, baharla birlikte yağışlar da etkisini sürdürüyor. Karların erimeye başlaması ve yağışlarla birlikte kent genelindeki Munzur ve Pülümür çayları adeta coştu. Çayların beslediği Uzunçayır Baraj Gölü'nde de debi yükseldi.

Yağış nedeniyle toprağın akmasıyla da barajın rengi kahverengiye döndü. Bölge esnafından Ali Çağrı, kentin 10 yıldır bu şekilde yağış almadığını, Munzur Çayı'nın yükselmesinden dolayı iş yerinin su altında kalmasından korktuğunu belirtti.

"İNŞALLAH İŞ YERİMİZİ SU ALMAZ"

Tunceli'nin son 10 yılın en fazla yağışını aldığını ifade eden Çağrı, "Yağışlarla birlikte ekolojik sistem ve doğanın döngüsünün yerine oturacağını düşünüyorum. Eskiden sularımız azdı, kuruma noktasına gelmişti. Şu anda çok iyi. Bu senenin de güzel geçeceğini düşünüyoruz. Yaz aylarında suların kurumayacağını, köylerin tarıma elverişli olacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Suyun renginin değişmesi yağan yağmurlar toprağın milini sürüklemiş. Bu durum geçici bir olay. Yağış olmazsa bu renk bir hafta içerisinde geçiyor. Benim de vadide çay bahçem var. İnşallah iş yerimizi su almaz. Bu yıl o kadar ki bereketli geçti" dedi.

"AŞIRI DERECEDE YAĞIŞ YAŞANDI"

Kentte 3 yıldır üniversite okuduğunu aktaran Berat Meşe de, "Çok aşırı derecede bir yağış yaşandı. Özellikle kar yağışında çok zorluk çektik. Üniversiteye giderken ve günlük hayatta yağan kar yağışından dolayı zorluk yaşadık. Hava şartları da maalesef çok soğuktu. Yağmur bence yeterince yağmadı ama karların erimesiyle suda yükselme oldu. Suyun renginin de 15-20 gün içerisinde tekrar açılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA