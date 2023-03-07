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Bir kez nasıl yazılır, bir kez yazımı nasıl olmalıdır? Bir kez ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.02.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündelik hayatta sıkça kullanılan kelimelerin doğru yazılışını bilmek oldukça önemlidir. Bir kez kelimesi ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği sıkça karıştırılan bir sözcüktür. Yanlış yazıldığı zaman anlam bozukluğuna ve imla hatasına neden olur. Bu nedenle doğru yazılışının nasıl olduğunu öğrenmek gerekir. Peki, Türk Dil Kurumuna göre bir kez kelimesi nasıl yazılır, yazımı nasıl olmalıdır?

Bir kez nasıl yazılır, bir kez yazımı nasıl olmalıdır? Bir kez ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimiz çok zengin olduğu için bazı kelimelerin yazılışı konusunda hatalar yapılmaktadır. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bir kez sözcüğü de TDK’de doğru yazılışı en çok aratılan kelimelerden biridir. Bir araya gelen iki anlamlı kelimenin oluşturduğu sözcüklerin yazılışı ile ilgili TDK kurallar belirlemiştir. Bir kez kelimesi hakkında ayrı mı yoksa birleşik mi yazılır konusunda sıkça hataya düşülür.

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Bir kez nasıl yazılır?

Bir kez doğru yazılışı konusunda pek çok kişi hata yapmaktadır. Genellikle eylemin ya da bir şeyin yalnızca bir defa yapıldığı anlamında kullanılan bu kelime ayrı yazılmalıdır. Bir kelimesi ile birleşerek yeni oluşan sözcükler genellikle ayrı yazılır. Ancak tabii ki birleşik kelimelerde ve deyimlerde, kalıplaşmış ifadelerde bazı istisnalar vardır. Bu istisnaları da TDK’den öğrenmek mümkündür. Bir kez kelimesi ise ayrı yazılması doğru olan bir sözcüktür.

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Bir kez bitişik mi yazılır?

Bir kez ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi diye oldukça merak edilir. Bu sorunun yanıtı ise ayrı yazılması gerektiğidir. "Birkez" şeklinde bitişik olarak yazıldığında imla hatası olur. Ayrıca görüntü olarak da yanlıştır, bu sayede doğru yazılışını hatırlamak daha kolay olur. Bir kez kelimesinin yazılışı konusunda herhangi bir istisna yoktur. Bir kez yazımı hakkında doğru bilgiye TDK’den ulaşmak mümkündür. Kelimelerin anlamları ve doğru yazılışlarının yer aldığı TDK bir kez kelimesinin ayrı yazılmasının doğru olduğunu belirtmiştir. Özellikle gün içinde çok yaygın kullanılan bir kelimedir ve pek çok kişi yazılışı konusunda hata yapar. Bir kez TDK kuralları dâhilinde doğru yazımı ile ilgili örnekler:

  • Bir kez daha bana yalan söyleme. (Doğru)
  • Birkez olsun onu göremez miyim? (Yanlış)
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