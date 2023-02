Her an nasıl yazılır, her an yazımı nasıl olmalıdır? Her an ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

TDK kuralları kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili net bilgi verir. Genellikle gün içinde sıkça yanlış yazılan her an kelimesi pek çok kişi tarafından hatalı bir şekilde kullanılmaktadır. Her an kelimesini yazarken yapılan yanlışlık sadece anlam akışını bozmakla kalmaz, metinde görüntü olarak da kötü durur. Bu nedenle her an nasıl yazılır sorusunun doğru yanıtını öğrenmek oldukça önemlidir.

Her an ayrı mı yazılır?

İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan her an kelimesi, ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır oldukça sık karıştırılır. Bu kelimenin hatalı kullanımına çokça rastlanır. Her an bitişik mi yazılır gibi sorular, kişiler tarafından oldukça fazla sorulur. Bu kelimenin doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Herhangi bir istisna yoktur ve her zaman ayrı yazılması doğrudur. Eğer bitişik yazılırsa yazım yanlışına neden olur. Ayrıca okuma esnasında da akıcılığı bozar. Her edatı ile ilgili şöyle bir kural vardır: Bu edatla oluşan birleşik isimler bitişik, kelime grupları ve tamlamalar ise ayrı yazılır. Her an kelimesi birleşik bir kelime değil bir belirsiz sıfatıdır. Bu nedenle her an doğru yazılışı ayrı olmalıdır.

Her an yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bir kelimenin nasıl yazılacağı ile ilgili doğru kurala ve bilgiye TDK sayesinde ulaşmak mümkündür. Her an TDK kurallarına göre ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Bu kelimenin bitişik yazılışı yanlış yazım olarak kabul edilir. Anbean anlamına gelen her an yazımı ile ilgili şu örnekler verilebilir: