Bir kilosu 20 bin dolar! Ne olduğunu duyan inanamıyor…

Şimdilerde o vadide kilosu 20 bin dolardan öyle bir şey satılıyor ki, sizi çok şaşırtacak…
İşte Shauka kabilelerinin yeni keşfi...
Çin'in Antik İpek Yolu üzerindeki Batı Himalaya Vadisi'nin olduğu bölgede yarım yüzyıldan beri terk edilmiş halde altı eski Hint köyü bulunuyor.
Burada modern dünyadan uzak bulunan dağ evleri görkemli bir geçmişi ve belirsiz bir geleceği gözler önüne seriyor.
Tibet sınırına yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Jodar Vadisi bir zamanlar önemli bir ticaret merkeziydi.
Çifçilik ve çopanlık yaparak geçimlerini sağlayan Shauka kabileleri daha sonra tüccarlığa da el attılar.
Basit ve ilkel bir hayat süren bölge halkı yetiştirdikleri sebze ve meyveleri askerlere satarak geçimlerini devam ettiriyorlar.
Elektrikleri bile olmayan bölge halkı, yakın zamanda vadinin yüksek kesimlerinde çok nadir bulunan bir mantar türü keşfetmiş.
Yaygın olarak 'Yarsagumba' veya 'Tırtıl mantarı' olarak bilinen bu bitki türü Çin Tıbbında akciğer ve böbrekle ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.
Sadece Himalaya'nın yüksek yerlerinde bulunan tırtıl mantarları mayıs ve haziran aylarında toplanıyor.
En önemlisi de 1 kilo tırtıl mantarı 20 bin ABD dolarından fazlasına bile alınabiliyor.
Bu yeni bitki türünün keşfi köylülerin ekonomisini bir miktar canlandırdı.
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