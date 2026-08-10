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Bir köyü başka şehre taşımışlardı: İsyan çıktı! "Geri dönmek istiyoruz"

Bitlis'ten alınarak Siirt'in Şirvan ilçesine bağlanan Cevizdalı köyü sakinleri, yaşadıkları sıkıntılardan dolayı yeniden Bitlis'e bağlanmak istiyor.

Bir köyü başka şehre taşımışlardı: İsyan çıktı! "Geri dönmek istiyoruz"
Çiğdem Berfin Sevinç

2022 yılında Bitlis'ten alınarak Siirt'in Şirvan ilçesine bağlanan Cevizdalı köyünün sakinleri, yaklaşık 4 yıldır çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek köylerinin yeniden Bitlis'e bağlanmasını istedi. Uzun yıllar Bitlis merkez ilçeye bağlı olan Cevizdalı köyü, 5 Ocak 2022 tarihli ve 5070 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı. Kararın ardından köy sakinleri, idari değişikliğe karşı hukuki süreç başlattı ancak açılan dava reddedildi. Köylüler, Şirvan'a bağlanmalarının ardından özellikle komşu Ormanbağı köyü ile geçmişten gelen sınır ve mera anlaşmazlıklarının yeniden gündeme geldiğini ve yaşanan sorunların arttığını ifade etti.

Bir köyü başka şehre taşımışlardı: İsyan çıktı! "Geri dönmek istiyoruz" 1

"SINIRLARIMIZ BELİRLENMİŞ OLMASINA RAĞMEN SORUN YAŞIYORUZ"

Köy sakinlerinden Mehmet Zakir Akçelik, özellikle komşu Ormanbağı köyü ile yaşanan sınır ve mera sorunlarının giderek büyüdüğünü öne sürerek, yetkilileri bölgede inceleme yapmaya davet etti. İki köy arasındaki sınırların Yargıtay kararıyla belirlendiğini belirten Mehmet Zakir Akçelik, buna rağmen Ormanbağı köyünden bazı kişilerin Cevizdalı'ya ait olduğunu iddia etti. Mera, arazi ve ormanlık alanları izinsiz kullandıklarını iddia eden Akçelik, "Köyümüz 2022 yılında Bitlis'ten alınarak Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı. O günden bu yana yaklaşık 4 yıldır ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün en büyük sorunlarımızdan biri komşu Ormanbağı köyü ile aramızdaki sınır anlaşmazlığıdır. Sınırlarımız Yargıtay kararıyla belirlenmiş olmasına rağmen Ormanbağı köyünden bazı kişiler meralarımızda çadır ve barakalar kuruyor. Tapulu ve tapusuz arazilerimiz ile köyümüze ait ormanlık alanların izinsiz kullanıldığını ve bu alanlarda hayvan otlatıldığını görüyoruz" dedi.

Bir köyü başka şehre taşımışlardı: İsyan çıktı! "Geri dönmek istiyoruz" 2

"BİTLİS'E BAĞLIYKEN SORUNLARI BU BOYUTTA YAŞAMIYORDUK"

Cevizdalı'nın Bitlis'e bağlı olduğu dönemde idari sınırların, ulaşım güzergâhının ve bağlı oldukları jandarma karakolunun farklı olduğunu ifade eden Akçelik, köyün Şirvan'a bağlanmasının ardından mevcut sorunların daha da arttığını savundu. Bitlis'e bağlı oldukları dönemde bu kadar sorun yaşamadıklarını söyleyen Akçelik, "Çünkü il sınırımız, yolumuz ve bağlı olduğumuz jandarma karakolu farklıydı. Şirvan'a bağlandıktan sonra ise bütün bu süreçler Şirvan üzerinden yürütülmeye başlandı ve yaşadığımız sorunlar daha da büyüdü" ifadelerini kullandı.

Bir köyü başka şehre taşımışlardı: İsyan çıktı! "Geri dönmek istiyoruz" 3

"SORUNUN DAHA FAZLA BÜYÜMESİNİ İSTEMİYORUZ"

İki köy arasındaki mevcut anlaşmazlığın daha ciddi olaylara dönüşmesinden endişe duyduklarını belirten Akçelik, amaçlarının herhangi bir kişi veya köyle karşı karşıya gelmek olmadığını vurguladı. Yaşananlarla ilgili ellerinde deliller bulunduğunu ifade eden Akçelik, "Devlet yetkililerinden konuyu yerinde incelemelerini istiyoruz. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Bu meselenin daha fazla büyümesini de istemiyoruz. Gerekli adımlar atılmazsa iki köy arasındaki huzursuzluğun ileride daha ciddi olaylara yol açmasından endişe ediyoruz. Yetkililerimizin bölgeye gelerek durumu yerinde incelemesini ve gerekli adımları atmasını istiyoruz" dedi.

Bir köyü başka şehre taşımışlardı: İsyan çıktı! "Geri dönmek istiyoruz" 4

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP ETTİLER"

Cevizdalı sakinleri, yaşadıkları sorunları doğrudan anlatabilmek amacıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili devlet makamlarından randevu talep etti. Köylerinin yeniden Bitlis'e bağlanmasını istediklerini belirten Akçelik, "Talebimiz çok açık ve nettir. Köyümüzün yeniden Bitlis'e bağlanmasını istiyoruz. Çünkü geçmişimiz, nüfus kayıtlarımız, sosyal hayatımız, ticaretimiz ve aidiyetimiz yıllardır Bitlis'tir. Devletimizin ilgili kurumlarının sesimizi duymasını, vatandaşın iradesini dikkate almasını ve konuyu adil bir şekilde değerlendirmesini istiyoruz" diye konuştu.

"1992'DEKİ SALDIRIDA 37 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ"

Cevizdalı köyü, 1992 yılında gerçekleştirilen saldırıyla da Türkiye gündemine gelmişti. Köylülerin aktardığı bilgilere göre saldırıda 37 köy sakini hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmış ve köydeki evler büyük ölçüde zarar görmüştü. Köy sakinleri, geçmişte yaşanan acılara rağmen devlete olan bağlılıklarını her zaman koruduklarını belirterek, taleplerinin siyasi olmadığını, tarihi ve sosyal bağlarının bulunduğu Bitlis'e yeniden bağlanmak istediklerini ifade etti. Cevizdalı sakinleri, hem idari bağlılık taleplerinin hem de Ormanbağı köyü ile yaşandığını belirttikleri sınır, mera ve arazi sorunlarının yetkili kurumlar tarafından yerinde incelenerek çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

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Bitlis Siirt köy Şehir hastanesi isyan taşıma
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