Para bile basıyorlarmış: Şehrin ortasında minare gibi yükseliyor

Türkiye'nin kültür turizminde önemli bir yere sahip Mersin bir çok antik kenti içinde barındırıyor. Önemli turizm noktaları arasında yer alan Silifke ilçesinde de bin 200 rakımda Torosların eteğindeki Uzuncaburç Antik Kenti ise içerisinde barındığı tarihle dikkat çekiyor. Milattan Önce 3. yüzyıllara kadar tarihlendirilen bugüne kadar iyi korunan tarihi kalıntıların yer aldığı antik kentin Helenistik dönemde Olba Kralığı’nın ibadet yeri olduğu biliniyor.

Milattan Sonra 72 yılında, Roma İmparatoru Vespesianus zamanında ise Olba’dan ayrılarak Diokaisareia adıyla özerk ve kendi adına para basan bir kent durumuna geldiği bilinen daha sonradan Uzuncaburç ismini alan antik kentte en çok sütunlu cadde, Zeus tapınağı ile tören kapısı gezenlerin ilgisini çekiyor.

"KÜÇÜK BİR EFES GİBİ"

Nekropol alanlarındaki kaya mezarlar ile tiyatro da barındıran antik kent bugünlerde yoğun olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Silifke ilçesine 30 kilometre uzaklıkta olan yüksek rakımda olduğu için de sıcak ve nemden kaçanların uğrak yeri haline gelen antik kenti gezenler memnun ayrılırken, görmek isteyen herkesi de davet ediyor.

Antik kenti gezenlerden Mehmet Karan, "Bizim bölgemiz her tarafıyla böyle antik kalıntılar, antik eserlerle dolu. Buraya da hep gelmeyi istiyorduk. Burası sanki bize böyle bir küçük bir Efes gibi, Efes'in bir şeyi gibi hissettirdi. İnşallah kazıların hepsi bittikten sonra da çok daha böyle gezilecek ve tarihi öğrenilecek yerlerimiz çıkar" dedi.

Gezmeye gelenler vatandaşlar, ismini duydukları antik kenti görmeye geldiklerini uzaktan bile güzel olduğunun görüldüğünü söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır