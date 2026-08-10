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Para bile basıyorlarmış: Şehrin ortasında minare gibi yükseliyor

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Mersin'de Torosların eteğinde doğanın ortasında Milattan Önce kurulan Olba Krallığı’nın ibadet yeri olarak da bilinen Uzuncaburç (Diokaisareia) Antik Kenti ayakta kalan sütunları ve tören kapısı başta olmak üzere bir çok tarihi yeriyle gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyarete gelenlerin beğenerek ayrıldığı antik kent bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Türkiye'nin kültür turizminde önemli bir yere sahip Mersin bir çok antik kenti içinde barındırıyor. Önemli turizm noktaları arasında yer alan Silifke ilçesinde de bin 200 rakımda Torosların eteğindeki Uzuncaburç Antik Kenti ise içerisinde barındığı tarihle dikkat çekiyor. Milattan Önce 3. yüzyıllara kadar tarihlendirilen bugüne kadar iyi korunan tarihi kalıntıların yer aldığı antik kentin Helenistik dönemde Olba Kralığı’nın ibadet yeri olduğu biliniyor.

Para bile basıyorlarmış: Şehrin ortasında minare gibi yükseliyor 1

Milattan Sonra 72 yılında, Roma İmparatoru Vespesianus zamanında ise Olba’dan ayrılarak Diokaisareia adıyla özerk ve kendi adına para basan bir kent durumuna geldiği bilinen daha sonradan Uzuncaburç ismini alan antik kentte en çok sütunlu cadde, Zeus tapınağı ile tören kapısı gezenlerin ilgisini çekiyor.

Para bile basıyorlarmış: Şehrin ortasında minare gibi yükseliyor 2

"KÜÇÜK BİR EFES GİBİ"

Nekropol alanlarındaki kaya mezarlar ile tiyatro da barındıran antik kent bugünlerde yoğun olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Silifke ilçesine 30 kilometre uzaklıkta olan yüksek rakımda olduğu için de sıcak ve nemden kaçanların uğrak yeri haline gelen antik kenti gezenler memnun ayrılırken, görmek isteyen herkesi de davet ediyor.

Para bile basıyorlarmış: Şehrin ortasında minare gibi yükseliyor 3

Antik kenti gezenlerden Mehmet Karan, "Bizim bölgemiz her tarafıyla böyle antik kalıntılar, antik eserlerle dolu. Buraya da hep gelmeyi istiyorduk. Burası sanki bize böyle bir küçük bir Efes gibi, Efes'in bir şeyi gibi hissettirdi. İnşallah kazıların hepsi bittikten sonra da çok daha böyle gezilecek ve tarihi öğrenilecek yerlerimiz çıkar" dedi.

Para bile basıyorlarmış: Şehrin ortasında minare gibi yükseliyor 4

Gezmeye gelenler vatandaşlar, ismini duydukları antik kenti görmeye geldiklerini uzaktan bile güzel olduğunun görüldüğünü söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Mersin Toroslar antik kent Efes Antik Kenti kapı kilidi
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