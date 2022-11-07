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Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın eski sevgilisi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşırıyor

07.11.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seray Kaya, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakterini canlandırıyor. Her hafta ilgiliyle izlenen Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Berk Oktay ile başrolü üstlenen Seray Kaya'nın başarılı oyunculuğu ilgi çekiyor. Seray Kaya'nın eski sevgilisinin de oldukça ünlü olduğu öğrenildi.

Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın eski sevgilisi de çok ünlü çıktı! Görenler şaşırıyor

Bir Küçük Gün Işığı, Mahkum, Kadın, Kocamın Ailesi gibi çok konuşulan yapımlarda yer alan Seray Kaya hem güzelliği hem de yetenekleriyle ilgi çekiyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Elif karakterini canlandıran Seray Kaya'nın özel hayatı da oldukça merak ediliyor.

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Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2012-2014 yılları arasında Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırdı. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kocamın Ailesi adlı dizide "Miray" karakterini oynadı.

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2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter adlı dizide "Gül" karakterini canlandırdı. 2017 ile 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyurdu.

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Şu anda ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde "Elif" karakterine hayat veren Seray Kaya'nın eski sevgilisi merak konusu oldu. Seray Kaya'nın eski sevgilisinin de oldukça ünlü olduğu ortaya çıktı.

SERAY KAYA'NIN ESKİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

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2014 ile 2015 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde tanışan Seray Kaya ve Gökhan Alkan kısa bir süre aşk yaşadı.

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Uzun süre kameralardan uzak yaşanan bu aşkın neden bittiği bilinmiyor.

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