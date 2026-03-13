YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bir lezzet daha: Erzincan Sütlacı coğrafi işaretle tescillendi

Ülkemizin coğrafi işaretle tescillenen lezzetlerine bir yenisi daha eklendi. Erzincan'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan "Erzincan Sütlacı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Bir lezzet daha: Erzincan Sütlacı coğrafi işaretle tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 28 Eylül 2024'te yapılan başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirildi.

Yapılan incelemenin ardından ürünün mahreç işareti alarak 21 Ocak'ta resmen tescillendiği bildirildi.

Bir lezzet daha: Erzincan Sütlacı coğrafi işaretle tescillendi 1

Fırında pişirilen sütlaç ile yine yöreye özgü tescilli ürünlerden kesme kadayıf tatlısının birlikte kullanılmasıyla hazırlanan Erzincan sütlacı, kullanılan süt kalitesi, pişirme tekniği ve kendine özgü kıvamıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Bir lezzet daha: Erzincan Sütlacı coğrafi işaretle tescillendi 2

Tescilin ardından Erzincan sütlacının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzyıllık bayram kurabiyesi: Ramazan bayramına özel, coğrafi tescilliYüzyıllık bayram kurabiyesi: Ramazan bayramına özel, coğrafi tescilli
23. gün iftar menüsü: Çorbadan tatlıya sofranız hazır!23. gün iftar menüsü: Çorbadan tatlıya sofranız hazır!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzincan sütlaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.