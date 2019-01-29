Bir Litre Gözyaşı dizisi bitiyor mu? Kanal D'den flaş karar

Kanal D'nin Med Yapım - MF Yapım imzalı, başrollerini Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu ve Tolga Tekin'in paylaştıkları sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı, 15. bölümüyle ekrana veda ediyor.

Kanal D'nin pazar akşamı seyirciyle buluşan dizisi 'Bir Litre Gözyaşı' bu pazar ekrana veda ediyor. Miray Daner ve Mert Yazıcıoğlu'nu buluşturan dizinin 13. bölümünde başrol oyuncularından Sanem Çelik ve oyuncu kadrosunun büyük bölümü veda etmişti.

Bir Litre Gözyaşı dizisinde yaşanan ayrılıkları sonrasında hikaye değiştirilmişti. Dizide zaman atlaması yaşanmış ve hikaye beş yıl sonrası ile başlamıştı. Okulu bitirip yeni bir yolculuğa çıkan Cihan yeni bir maceraya başlamıştı. Diziye son olarak da Survivor şampiyonu Ogeday da katılmıştı.

Senaryosu yenilenen dizinin geçen pazar ekrana gelen son bölümü de reytinglerde beklentiyi karşılamadı. Yaşanmış bir olaydan yola çıkılarak çekilen projenin 15. bölümde final yapmasına karar verildi.

