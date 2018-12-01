Bir Litre Gözyaşı'nda Cihan'ı yıkan ihanet! Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanında Mahir, Cihan'ın en yakın arkadaşından gelen öpücük hamlesi ile büyük bir şok yaşıyor. Bu anlara şahit olan Cihan ise Mahir'e duyguları olduğunu fark ediyor. Bu görüntülerden sonra artık Cihan'a nasıl duygularını açacağını bilemeyen Mahir, bu aşk üçgeninden nasıl çıkacak?

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahir, Cihan’a duygularını açmaya karar vermişken Hande’nin hiç beklemediği bir sürpriziyle sarsılıyor! Figen ve Muzo, Cihan’la Ali’nin ani evlilik kararına sıcak bakmasa da Cihan’ın ısrarlı tavrı dirençlerini kırıyordur.

Ali ve Cihan’ın evinde isteme ve söz hazırlıkları sürerken Mahir de bu durumla baş etmeye çalışıyordur. İçinde bulunduğu durumla baş edemeyen Mahir, Cihan’a duygularını açmaya karar vermişken Hande’nin hiç beklemediği bir sürpriziyle sarsılacaktır.

