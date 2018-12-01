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Bir Litre Gözyaşı'nda Cihan'ı yıkan ihanet! Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.12.2018 01:18 | Son Güncelleme

Bir Litre Gözyaşı dizisini 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 2 Aralık Pazar akşamı Kanal D'de 9. yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Bir Litre Gözyaşı'nda en yakın arkadaşı ve Mahir'in öpüşme anlarına şahit olan Cihan'ın ne yapacağı merak ediliyor. Yeni bölümde Cihan ve Mahir için zor zamanlar başlıyor. İşte Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölüm fragmanı.

Bir Litre Gözyaşı'nda Cihan'ı yıkan ihanet! Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanında Mahir, Cihan'ın en yakın arkadaşından gelen öpücük hamlesi ile büyük bir şok yaşıyor. Bu anlara şahit olan Cihan ise Mahir'e duyguları olduğunu fark ediyor. Bu görüntülerden sonra artık Cihan'a nasıl duygularını açacağını bilemeyen Mahir, bu aşk üçgeninden nasıl çıkacak?

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mahir, Cihan’a duygularını açmaya karar vermişken Hande’nin hiç beklemediği bir sürpriziyle sarsılıyor! Figen ve Muzo, Cihan’la Ali’nin ani evlilik kararına sıcak bakmasa da Cihan’ın ısrarlı tavrı dirençlerini kırıyordur.

Ali ve Cihan’ın evinde isteme ve söz hazırlıkları sürerken Mahir de bu durumla baş etmeye çalışıyordur. İçinde bulunduğu durumla baş edemeyen Mahir, Cihan’a duygularını açmaya karar vermişken Hande’nin hiç beklemediği bir sürpriziyle sarsılacaktır.

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