Bir mimarın tasarladığı, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran 21 bina

Mimari dünyasında 1960’lardan bu yana fırtına gibi esen Frank Gehry’nin pek çok inanılmaz bina tasarımı var. Yeterince para biriktirdikten sonra kendi evini isteklerine göre şekillendiren Frank Gehry, yaptığı tasarımla adını duyurduktan sonra pek çok önemli binanın tasarımını üstlendi.
İşte o binalar...
1- Seattle’daki Pop Kültürü Müzesi
2- Dans Eden Binalar, Prag
3- Lou Ruvo Merkezi, Las Vegas
4- Marques De Riscal Oteli, İspanya
5- Stata Center, Massachusetts
6- Dr. Chau Chak Ek Binası, Avustralya
7- Vitra Tasarım Müzesi, Almanya
8- Walt Disney Konser Salonu, Los Angeles
9- Biomuseo, Panama
10- Guggenheim Bilbao, İspanya
11- Weisman Sanat Müzesi, Minneapolis
12- Binoculars Binası, Los Angeles
13- Toronto Sanat Galerisi, Kanada
14- ‘Balık’, İspanya
15- Louis Vuitton Derneği, Fransa
16- Marta Herford, Almanya
17- Frank Gehry’nin Evi, ABD
18- Iac Binası, New York
19- Peter B. Lewis Binası, Ohio
20- Richard B. Fisher Merkezi, ABD
21- Cinémathéque Française, Fransa
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