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Bir mimarın tasarladığı, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran 21 bina

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.06.2019 02:55 | Son Güncelleme

Yaptığı bina tasarımlarıyla ortalığı kasıp kavuran ünlü mimarın eserleri görenleri büyülüyor. İşte o inanılmaz binalar...

Bir mimarın tasarladığı, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran 21 bina

Mimari dünyasında 1960’lardan bu yana fırtına gibi esen Frank Gehry’nin pek çok inanılmaz bina tasarımı var. Yeterince para biriktirdikten sonra kendi evini isteklerine göre şekillendiren Frank Gehry, yaptığı tasarımla adını duyurduktan sonra pek çok önemli binanın tasarımını üstlendi.

İşte o binalar...

1- Seattle’daki Pop Kültürü Müzesi
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2- Dans Eden Binalar, Prag
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3- Lou Ruvo Merkezi, Las Vegas
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4- Marques De Riscal Oteli, İspanya
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5- Stata Center, Massachusetts
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6- Dr. Chau Chak Ek Binası, Avustralya
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7- Vitra Tasarım Müzesi, Almanya
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8- Walt Disney Konser Salonu, Los Angeles
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9- Biomuseo, Panama
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10- Guggenheim Bilbao, İspanya
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11- Weisman Sanat Müzesi, Minneapolis
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12- Binoculars Binası, Los Angeles
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13- Toronto Sanat Galerisi, Kanada
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14- ‘Balık’, İspanya
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15- Louis Vuitton Derneği, Fransa
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16- Marta Herford, Almanya
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17- Frank Gehry’nin Evi, ABD
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18- Iac Binası, New York
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19- Peter B. Lewis Binası, Ohio
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20- Richard B. Fisher Merkezi, ABD
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21- Cinémathéque Française, Fransa
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Anahtar Kelimeler:
bina tasarımları ilginç binalar Frank Gehry

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