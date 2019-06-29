Bir mimarın tasarladığı, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran 21 bina

Mimari dünyasında 1960’lardan bu yana fırtına gibi esen Frank Gehry’nin pek çok inanılmaz bina tasarımı var. Yeterince para biriktirdikten sonra kendi evini isteklerine göre şekillendiren Frank Gehry, yaptığı tasarımla adını duyurduktan sonra pek çok önemli binanın tasarımını üstlendi.

İşte o binalar...

1- Seattle’daki Pop Kültürü Müzesi



2- Dans Eden Binalar, Prag



3- Lou Ruvo Merkezi, Las Vegas



4- Marques De Riscal Oteli, İspanya



5- Stata Center, Massachusetts



6- Dr. Chau Chak Ek Binası, Avustralya



7- Vitra Tasarım Müzesi, Almanya



8- Walt Disney Konser Salonu, Los Angeles



9- Biomuseo, Panama



10- Guggenheim Bilbao, İspanya



11- Weisman Sanat Müzesi, Minneapolis



12- Binoculars Binası, Los Angeles



13- Toronto Sanat Galerisi, Kanada



14- ‘Balık’, İspanya



15- Louis Vuitton Derneği, Fransa



16- Marta Herford, Almanya



17- Frank Gehry’nin Evi, ABD



18- Iac Binası, New York



19- Peter B. Lewis Binası, Ohio



20- Richard B. Fisher Merkezi, ABD



21- Cinémathéque Française, Fransa



