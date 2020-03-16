Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Kanatlandıran Haberler
  4. Bir nesle televizyondan İngilizce öğreten Zülal Hoca, Redbull’a konuştu

Bir nesle televizyondan İngilizce öğreten Zülal Hoca, Redbull’a konuştu

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından TRT’nin İngilizce öğretmeni Zülal Balpınar, RedBull.com’un röportaj serisi ‘Şimdi Neredeler’in konuğu oldu. 80’ler TRT’sinin İngilizce öğretmeni Prof. Dr. Zülal Balpınar, kahküllü saçları ve fiyonklu bluzuyla hafızalara kazınmış, İngilizce’yi kitlelere sevdirmeyi başarmıştı. Zülal öğretmenin hikayesinin tamamına [buraya](https://www.redbull.com/tr-tr/simdi-neredeler-zulal-balpinar) tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir nesle televizyondan İngilizce öğreten Zülal Hoca, Redbull’a konuştu

80’ler TRT’sinin unutulmaz İngilizce öğretmeni Prof. Dr. Zülal Balpınar, Redbull.com’un röportaj serisi ‘Şimdi Neredeler’in konuğu oldu. Kahküllü saçları fiyonklu bluzuyla akıllara kazınan Zülal öğretmen, Michael Smith ile yaptığı programlarda bir nesle İngilizceyi sevdirmişti. Voltran’dan hemen önce yayına giren Zülal öğretmenin İngilizce ders programı, Voltran’ı kaçırmak istemeyen çocukların her gün izlediği bir fenomene dönüşmüştü. Melis Danişmend’in buluştuğu Zülal öğretmen, İngilizce programının hikayesini Redbull.com’a anlattı.

'İNGİLTERE'DEKİ PROGRAMI BURAYA UYARLADIK'

Röportaj yapıldığı sırada Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Balpınar, televizyon programının başlangıç hikayesini şu sözlerle açıklıyor: “1982’de üniversitede Eğitim Fakültesi kuruldu ve Açık Öğretim programları başladı. Programı birlikte yürüttüğümüz Mike, İngiltere’den buraya uzman olarak gönderilmiş bir arkadaşımızdı, doktoralı eleman olarak da bir tek ben vardım. 1983’te bir bursla İngiltere’ye gittik beraber. Orada Follow Me adlı programları öğrendik ve buraya uyarlamaya karar verdik. Süreç öyle başladı. Sonra harıl harıl televizyon programları çektik, aynı zamanda kitabını yazdık.”

Daha önce hiç ekran tecrübesi olmadığını ifade eden Zülal Hoca, “Heyecanlanmadım. Ben acayip bir insanımdır. Yapılması gereken neyse onu yaparım. O programlarda hiç teleprompter kullanmadık, hepsi doğaçlamadır. Hayal gücüm geniş, merceğin ortasına kafamdan bir sınıf oturttum ve o öğrencilere ders anlattım. Bir lens görmedim, orada bir sınıf vardı benim için. Onun için belki, insanlara doğal geliyordu” diye anlattı o günlerini.

Kendisiyle özdeşleşen saç şekli üzerine de konuşan Zülal Hoca, “Kolayıma geliyordu öyle kestirmek. Ben hiç kuaföre falan gitmezdim ki! Kolay şekillenirdi. Öyle fazla süslenmedim programlar için” dedi.

1984’te başlayan ve tekrarları ile 2012’ye kadar süren böylece bir nesle İngilizce’yi öğreten ve sevdiren Zülal Hoca’nın röportajının tamamına buraya tıklayarak ulaşmanız mümkün.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Red Bull Neymar Jr’s Five’ta elemeler başlıyorRed Bull Neymar Jr’s Five’ta elemeler başlıyor
Eşinize romantik mesajla sürpriz yapın!Eşinize romantik mesajla sürpriz yapın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zülal Balpınar, TRT, ingilizce,

En Çok Okunan Trend Haberler

Karantina günlerinde yükselişe geçtiler! İşte en çok arananlar

Karantina günlerinde yükselişe geçtiler! İşte en çok arananlar

Böylesini daha önce görmediniz! Birbirinden ilginç anlar

Böylesini daha önce görmediniz! Birbirinden ilginç anlar

Liste değişti! İşte en çok izlenen filmler...

Liste değişti! İşte en çok izlenen filmler...

Böylesini daha önce görmediniz! Çalı kılığına girip…

Böylesini daha önce görmediniz! Çalı kılığına girip…

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kabus Kerim’in köklere dönüş yolculuğu RedBull’da

Kabus Kerim’in köklere dönüş yolculuğu RedBull’da

Ayhancan Güven Red Bull Gaming Ground@HOME’da Formula 1 pilotlarıyla yarıştı

Ayhancan Güven Red Bull Gaming Ground@HOME’da Formula 1 pilotlarıyla yarıştı

Müge Boz, Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı

Müge Boz, Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı

Red Bull Flick’te heyecan hız kesmiyor

Red Bull Flick’te heyecan hız kesmiyor

Ceza Türkçe Rap’in derinliklerini Red Bull Music Festival’de değerlendirdi

Ceza Türkçe Rap’in derinliklerini Red Bull Music Festival’de değerlendirdi

Red Bull Gaming Ground @HOME başlıyor

Red Bull Gaming Ground @HOME başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.