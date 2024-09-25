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Bir öğretmenin "İstediği kadar anırsın" ifadesine Bakan Tekin'den gündem olan yanıt!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
25.09.2024 12:18
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Sosyal medyada bir öğretmen bir paylaşımında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında "İstediği kadar anırsın" ifadesinde bulundu. Bakan Tekin'in öğretmenin o paylaşımına yanıtı gündem oldu.

Gazze'den Çanakkale Savaşı'na katılmak için gelenlerin ilkokul müfredatına eklenmesi bazı kesimlerde tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada bir öğretmen de bu konuyla alakalı gündem olan bir paylaşımda bulundu.

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"İSTEDİĞİ KADAR ANIRSIN"

Öğretmen X hesabından yaptığı paylaşımda konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..."

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PAYLAŞIMI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Yaptığı paylaşım yüzünden pişman olan öğretmen daha sonra Bakan Tekin'e bir özür paylaşımında bulundu:

"Değerli Bakanım Yusuf Tekin; Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum"

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BAKAN TEKİN'DEN YANIT

Bakan Tekin ise öğretmenin paylaşımına yanıt vererek, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." ifadesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanı yusuf tekin
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