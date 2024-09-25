Bir öğretmenin "İstediği kadar anırsın" ifadesine Bakan Tekin'den gündem olan yanıt!

Gazze'den Çanakkale Savaşı'na katılmak için gelenlerin ilkokul müfredatına eklenmesi bazı kesimlerde tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada bir öğretmen de bu konuyla alakalı gündem olan bir paylaşımda bulundu.

"İSTEDİĞİ KADAR ANIRSIN"

Öğretmen X hesabından yaptığı paylaşımda konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..."

PAYLAŞIMI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Yaptığı paylaşım yüzünden pişman olan öğretmen daha sonra Bakan Tekin'e bir özür paylaşımında bulundu:

"Değerli Bakanım Yusuf Tekin; Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum haddimi çok aşan bu twit nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, affınızı diliyorum"

BAKAN TEKİN'DEN YANIT

Bakan Tekin ise öğretmenin paylaşımına yanıt vererek, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." ifadesinde bulundu.