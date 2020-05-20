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Bir öpücükle Tinder tarihine geçti! Öpüşmeye başladıklarında öyle bir şey oldu ki...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Şöyle bir düşünün; Tinder'da biriyle tanıştınız ve ilk buluşmanız bir hastanenin acil servisinde sonlandı! Bu olayı çocuklarınıza anlattığınızı hayal edebiliyor musunuz? 22 yaşındaki Samara Hnaien ve 23 yaşındaki Charles Harris bir gün evlenip yuva kurarlarsa, çocuklarına anlatacakları harika bir hikayeleri olacak!

Bir öpücükle Tinder tarihine geçti! Öpüşmeye başladıklarında öyle bir şey oldu ki...

Hnaien ve Harris Avustralya'da yaşıyor. Yakın bir zamanda Tinder'da tanıştılar ve buluşmaya karar verdiler. Harris, BuzzFeed'e şunları söyledi: ''Dışarıda vakit geçirmek istemedik ve Samara'yı evime davet ettim. Sohbetimiz iyi gidiyordu; onunla yakınlaşmaya başladık. Birden Samara tuhaf hareketler yapmaya başladı ve hemen öpüşmeyi bitirdik...''

Harris, kız arkadaşını beklerken fıstık ezmeli sandviç yemişti. Fakat Harris, Hnaien'in ciddi bir fıstık alerjisi olduğunu bilmiyordu.

Hnaien ise BuzzFeed'e bu olaydan şu şekilde bahsetti: ''Charlie ile öpüşmeye başladıktan kısa bir süre sonra ağzım karıncalanmaya başladı. İşte, o an kötü bir şeyler olacağını hissettim ve içimi büyük bir korku sardı. Hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçmeye başladığında beynimde şimşekler çaktı: Harris, eve gelmemi beklerken içinde fıstık olan bir şeyler atıştırmış olmalıydı; çünkü ben yemek yemeden gelmiştim!''

Hnaien büyük bir telaşla Harris'e fıstık yiyip yemediğini sorduğunda ''Evet'' cevabını alınca şok oldu! Önce erkek arkadaşının şaka yaptığını düşündü; fakat onun ciddi olduğunu anlar anlamaz ani bir hareketle çantasına yöneldi. Nefes almakta zorlanmaya başlayınca Harris'ten, 10 saniye içinde EpiPen'i uyluk kısmına enjekte etmesini istedi (Böylece adrenalin hormonu vücuduna daha çabuk ulaşacaktı). Harris, hemen ambulansı aradı; hastaneye ulaştıklarında fıstık alerjisi olan Samara'yı vakit kaybetmeden acil servise yönlendirdiler.

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Hnaien, erkek arkadaşıyla sabah 5.30'a kadar hastanede kaldı ve şunları ekledi: ''Harris bu durumu olabildiğince iyi idare etti. Onun bu samimi ve iyi niyetli tavrından etkilendim; çünkü kendimi iyi hissetmemi sağladı. Aslında ona karşı çok mahcup olmuştum. Bu durumumu fark edince utanmamam ya da bunun gibi duygular hissetmemem için sözleriyle bana moral verdi. Düşünsenize; tanıştığınız biriyle harika bir gün geçirmeyi planlıyorsunuz. Her şey yolunda giderken aniden bir gerilim filmi yaşanıyor; EpiPen'i birine saplamak durumunda kalıyorsunuz haha...''

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Harris ve Hnaien bir sonraki buluşmaya kadar TikTok'tan görüşmeye devam edeceklerini söylediler. Hnaien'ın, başından geçen bu olayın tekrar gerçekleşmemesi için mutlaka bir B planı vardır. Garip de olsa insanları öpmeden önce fıstık yiyip yemediklerini soracaktır.

Bir sonraki buluşmalarının biraz daha sakin geçmesini umuyoruz.

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