Bir öpücükle Tinder tarihine geçti! Öpüşmeye başladıklarında öyle bir şey oldu ki...

Hnaien ve Harris Avustralya'da yaşıyor. Yakın bir zamanda Tinder'da tanıştılar ve buluşmaya karar verdiler. Harris, BuzzFeed'e şunları söyledi: ''Dışarıda vakit geçirmek istemedik ve Samara'yı evime davet ettim. Sohbetimiz iyi gidiyordu; onunla yakınlaşmaya başladık. Birden Samara tuhaf hareketler yapmaya başladı ve hemen öpüşmeyi bitirdik...''

Harris, kız arkadaşını beklerken fıstık ezmeli sandviç yemişti. Fakat Harris, Hnaien'in ciddi bir fıstık alerjisi olduğunu bilmiyordu.

Hnaien ise BuzzFeed'e bu olaydan şu şekilde bahsetti: ''Charlie ile öpüşmeye başladıktan kısa bir süre sonra ağzım karıncalanmaya başladı. İşte, o an kötü bir şeyler olacağını hissettim ve içimi büyük bir korku sardı. Hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçmeye başladığında beynimde şimşekler çaktı: Harris, eve gelmemi beklerken içinde fıstık olan bir şeyler atıştırmış olmalıydı; çünkü ben yemek yemeden gelmiştim!''

Hnaien büyük bir telaşla Harris'e fıstık yiyip yemediğini sorduğunda ''Evet'' cevabını alınca şok oldu! Önce erkek arkadaşının şaka yaptığını düşündü; fakat onun ciddi olduğunu anlar anlamaz ani bir hareketle çantasına yöneldi. Nefes almakta zorlanmaya başlayınca Harris'ten, 10 saniye içinde EpiPen'i uyluk kısmına enjekte etmesini istedi (Böylece adrenalin hormonu vücuduna daha çabuk ulaşacaktı). Harris, hemen ambulansı aradı; hastaneye ulaştıklarında fıstık alerjisi olan Samara'yı vakit kaybetmeden acil servise yönlendirdiler.