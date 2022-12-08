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Bir Peri Masalı dizisi reytinglere yenildi! Final tarihi belli oldu

08.12.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan Bir Peri Masalı dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Alina Boz, Taro Emir Tekin ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Bir Peri Masalı reytinglere yenildi. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizi erken final yaparak ekrana veda edecek.

Bir Peri Masalı dizisi reytinglere yenildi! Final tarihi belli oldu

Yeni sezon dizilerinden final haberleri gelmeye devam ediyor Hayat Bugün, Baba, Yazgı, Duy Beni, Bir Peri Masalı, Mükemmel Eşleşme dizilerinin ardından Bir Peri Masalı da ekrana veda ediyor.

REYTİNGLERDE BEKLENENİ VEREMEDİ

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse, Müfit Kayacan, Kadir Çermik, Mustafa Mert Koç ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Bir Peri Masalı dizisi için final kararı alındı.

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FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reytinglerde istenilen başarılı sonuçları alamayan Bir Peri Masalı dizisi, 13. bölümüyle ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü ise 21 Aralık'ta yayınlanacak.

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Alina Boz medya

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