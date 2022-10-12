Bir Peri Masalı'nın Neslihan'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?

Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatı, oyuncunun yeni dizisi Bir Peri Masalı'nın yayın hayatına başlmasıyla beraber merak konusu oldu. FOX TV'nin yeni yapımı olan Bir Peri Masalı dramatik konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Taro Emir Tekin, Alina Boz, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal, gibi oyuncular yer alıyor. Oyuncu kadrosundan Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatı hakkında pek çok detay merak edildi. Peki, Hazal Filiz Küçükköse kimdir, hangi yapımlarda yer aldı?

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi. Güzel oyuncunun Deniz Küçükköse adında ikizi bulunmaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2009-2010 Deniz Yıldızı

2011 Kalbim Seni Seçti

2012 Ustura Kemal

2012 Uçurum

2014 Beni Affet

2014 Günahkar

2015-2017 Kara Sevda

2017 Rüya

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2020 Zemheri

2022 Bir Peri Masalı

