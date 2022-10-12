MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Peri Masalı'nın Neslihan'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?

Bir Peri Masalı'nın Neslihan'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?

12.10.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Peri Masalı dizisinde Köksalların kızı olan Neslihan Köksal karakterine can veren Hazal Filiz Küçükköse'nin biyografisi merak edildi. Bir Peri Masalı dizisi FOX TV'nin yeni başlayan yapımlarından biri. Dizide rol alan başarılı oyuncu Hazal Filiz Küçükköse hakkında bazı detaylar araştırılıyor. Peki, Bir Peri Masalı'nın Neslihan'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?

Bir Peri Masalı'nın Neslihan'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?

Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatı, oyuncunun yeni dizisi Bir Peri Masalı'nın yayın hayatına başlmasıyla beraber merak konusu oldu. FOX TV'nin yeni yapımı olan Bir Peri Masalı dramatik konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Taro Emir Tekin, Alina Boz, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal, gibi oyuncular yer alıyor. Oyuncu kadrosundan Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatı hakkında pek çok detay merak edildi. Peki, Hazal Filiz Küçükköse kimdir, hangi yapımlarda yer aldı?

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi. Güzel oyuncunun Deniz Küçükköse adında ikizi bulunmaktadır.

hazal filiz küçükköse ikizi

ROL ALDIĞI DİZİLER

2009-2010 Deniz Yıldızı
2011 Kalbim Seni Seçti
2012 Ustura Kemal
2012 Uçurum
2014 Beni Affet
2014 Günahkar
2015-2017 Kara Sevda
2017 Rüya
2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2020 Zemheri
2022 Bir Peri Masalı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahmut Tuncer'in kızı göğüs dekoltesiyle nefes kesti!Mahmut Tuncer'in kızı göğüs dekoltesiyle nefes kesti!
Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip... Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...
Ünlü oyuncu yeni sezon afişinde yer almadı! Sürpriz isimlerle ekrana dönüyorÜnlü oyuncu yeni sezon afişinde yer almadı! Sürpriz isimlerle ekrana dönüyor
Anahtar Kelimeler:
FOX Hazal Filiz Küçükköse Nazan Kesal Alina Boz Taro Emir Tekin Oyuncu yaşında karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kriz büyüyor! Vatandaşlara SMS gönderildi

Ankara'da kriz büyüyor! Vatandaşlara SMS gönderildi

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!

Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"

Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! İşte örnek ödeme planı...

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! İşte örnek ödeme planı...

Hukuk bürosundan kargo dolandırıcılığı

Hukuk bürosundan kargo dolandırıcılığı

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

İlginizi Çekebilir

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.