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  4. Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

24.10.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Peri Masalı dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Alina Boz, rol kabiliyetinin yanı sıra duru güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor. 24 yaşındaki Alina Boz, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

Başrollerini Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Baran Bölükbaşı ve Mustafa Mert Koç ile paylaştığı Bir Peri Masalı dizisinde rol alan Alina Boz, göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Gala stiliyle dikkat çeken Alina Boz'a övgü dolu yorumlar yapıldı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

Bulgaristan göçmeni bir baba ve Rus bir annenin kızı olan Alina Boz, Moskova'da dünyaya geldi.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

7 yaşındayken Türkiye'ye dönen oyuncu, yeni bir ülkeye adaptasyon sağlayabilmesi için Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro kursuna kaydoldu.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

Lise yıllarında havacılık alanında eğitim alan Alina Boz, sonrasında Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro bölümüne girdi.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

Cesur Hemşire, Paramparça, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma gibi yapımlarda rol alan yıldız, şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde kamera karşısına geçiyor.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

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