Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Rus güzele beğeni yağdı

Başrollerini Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Baran Bölükbaşı ve Mustafa Mert Koç ile paylaştığı Bir Peri Masalı dizisinde rol alan Alina Boz, göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Gala stiliyle dikkat çeken Alina Boz'a övgü dolu yorumlar yapıldı.

Bulgaristan göçmeni bir baba ve Rus bir annenin kızı olan Alina Boz, Moskova'da dünyaya geldi.

7 yaşındayken Türkiye'ye dönen oyuncu, yeni bir ülkeye adaptasyon sağlayabilmesi için Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro kursuna kaydoldu.

Lise yıllarında havacılık alanında eğitim alan Alina Boz, sonrasında Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro bölümüne girdi.

Cesur Hemşire, Paramparça, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma gibi yapımlarda rol alan yıldız, şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde kamera karşısına geçiyor.



