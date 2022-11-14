Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Takipçileri övmeye doyamadı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncu Alina Boz'un annesi, duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Moskova doğumlu Alina Boz, 7 yaşındayken Türkiye'ye döndü. Yeni bir ülkeye alışmakta zorluk yaşayan Alina Boz, adaptasyon sağlaması için Barış Manço Kültür Merkezi'ne kaydedildi.

Çocuk yaşta oyunculuğa ilgi duyan yıldız, lisede kabin hizmetleri bölümü okusa da lisans eğitimini tiyatro üzerine yaptı.

Şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde Taro Emir ile başrolleri paylaşan Alina Boz'un annesi Olga Boz, güzelliğiyle gündem oldu.

Fotoğrafçılık yapan Olga Boz, sosyal medyada epey aktif.

Alina Boz ve Olga Poz'un anne kız pozlarına ''Ablası sandım'', ''Güzelliğinin kaynağı belli oldu'', ''Çok hoş bir hanımefendi'' ve ''Nasıl bir gen bu!'' gibi yorumlar yapıldı.





