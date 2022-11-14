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  4. Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Takipçileri övmeye doyamadı

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Takipçileri övmeye doyamadı

14.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Peri Masalı dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Alina Boz, Rus bir anne ve Türk bir babanın kızı... Alina Boz'un annesi Olga Boz, güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Takipçileri övmeye doyamadı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncu Alina Boz'un annesi, duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Moskova doğumlu Alina Boz, 7 yaşındayken Türkiye'ye döndü. Yeni bir ülkeye alışmakta zorluk yaşayan Alina Boz, adaptasyon sağlaması için Barış Manço Kültür Merkezi'ne kaydedildi.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Takipçileri övmeye doyamadı

Çocuk yaşta oyunculuğa ilgi duyan yıldız, lisede kabin hizmetleri bölümü okusa da lisans eğitimini tiyatro üzerine yaptı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Takipçileri övmeye doyamadı

Şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde Taro Emir ile başrolleri paylaşan Alina Boz'un annesi Olga Boz, güzelliğiyle gündem oldu.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Bakan bir daha baktı

Fotoğrafçılık yapan Olga Boz, sosyal medyada epey aktif.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Bakan bir daha baktı

Alina Boz ve Olga Poz'un anne kız pozlarına ''Ablası sandım'', ''Güzelliğinin kaynağı belli oldu'', ''Çok hoş bir hanımefendi'' ve ''Nasıl bir gen bu!'' gibi yorumlar yapıldı.

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Bakan bir daha baktı

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Bakan bir daha baktı

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Takipçileri övmeye doyamadı

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Takipçileri övmeye doyamadı

Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un Rus annesi Olga güzelliğiyle büyüledi! Takipçileri övmeye doyamadı

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