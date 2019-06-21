Bir porsiyonu bile yetiyor! Minik mucize o kansere çare oluyor

Fıstık çamının kozalaklarından çıkarılan çam fıstığı; B1, B2, B3, E, K vitaminleri, çinko, bakır, potasyum, ve molibden gibi mineraller bakımından zengindir. Zeytinyağlı yemeklerin için son derece ideal olan çam fıstığı, içeriği sayesinde birçok hastalığın şifacısı oluyor.

Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kanseri önlemek, yakalanma riskini azaltmak için çam fıstığından faydalanabilirsiniz. Özellikle kolon kanserine karşı mücadele veren doğal bir kaynaktır.

Çam fıstığının mucizeleri;

Birden fazla sağlık sorununa iyi gelen çam fıstığı, kolesterol dengesine de katkı sağlar. 2014 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada; çam fıstığı da dahil olmak üzere 6 haftalık fındık tüketiminden sonra kolesterol düzeyinde azalma görülmüştür.

Düzenli olarak çam fıstığı tüketerek insülin direncini kontrol altında tutabilirsiniz. Bunun yanı sıra yapılan çalışamalar sonucunda düzenli olarak çam fıstığı tüketen kadınların kilo kontrolünü çok daha rahat bir şekilde sağladıkları gözlemlenmiştir. İyi bir lif kaynağı olduğu için tok tutma özelliği de bulunur.