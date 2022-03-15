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Bir Ramazan klasiği: Ramazan pidesi! Ramazan pidesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

15.03.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl Ramazan ayında sıklıkla tüketilen ramazan pidesi, ramazan ayının bir klasiği haline geldi. İftara yarım saat kala gidilen, almak için kuyruğa girilen sıcak, çıtır çıtır ramazan pidesini evinizde de hazırlayabilirsiniz.

Bir Ramazan klasiği: Ramazan pidesi! Ramazan pidesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ramazan pidesi her yıl ramazan ayında yerini alır. Susamlı, yumurtalı gibi farklı çeşitlerde üretilen Ramazan pidesini evinizde de hazırlayıp sunabilirsiniz. Bir dilim ramazan pidesi yaklaşık 65 kaloridir.

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım paket yaş maya
3-4 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Susam ve çörek otu
1 yemek kaşığı un
2-3 yemek kaşığı su

Bir Ramazan klasiği: Ramazan pidesi! Ramazan pidesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Su ve ılık sütü karıştırma kabına alın, yaş mayayı ufalayarak ekleyin. Ardından toz şeker, tuz, zeytinağını ilave edin me maya ile toz şeker ile harmanlayın. Elenmiş unu azar azar ekleyin ve ele çok yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Üzerlerini temiz bir bezle örtün ve ılık ortamda 30 dakika bekletin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine un serpiştirip hazırlayın. Pide kabardığında hamuru alın ve tepsinin ortasına yerleştirin. Elinizle bastırın ve yuvarlak olacak şekilde açarak büyütün.

Un ve suyu çırpın. Parmak uçlarınızı bu suya batırın ve ardından hamura bastırın, kenar ve üst çizgilerini oluşturun. Üzerini temiz bir mutfak havlusuyla örtün ve tekrar mayalanması için 30 dakika bekletin. Hamur kabarıp şeklini kaybedebileceğinden çizgilerin üzerinden tekrar bir çatal yardımıyla geçin. Hamur kabarıp şeklini kaybedebileceği için çizgilerin üzerinden tekrar bir çatal yardımıyla geçerek sabitleyin.

Yoğurt, zeytinyağı ve yumurta sarısını üzeri için bir kasede çırpın. Fırça ile hamurun tamamına sürün ve susam, çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına atın ve 20-25 dakika kadar pişirin.

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Ramazan pidesi
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