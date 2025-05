Bir sabah uyandığında aniden sağır oldu! Hayatı tamamen değişti: "Bir genç bana tükürdü"

İngiltere'de yaşayan Alison Wallace, 13 yaşındayken bir sabah aniden sağır oldu. Geçici olarak sağır olan Wallace, 2020 yılında duyma yetisini tamamen kaybetti.

Yaşadığı duruma iç kulağını etkileyen çok nadir bir otoimmün hastalığın sebep olduğunu belirlendi. İşitme cihazlarına rağmen artık yalnızca İşaret Dili ile iletişim kurabiliyor.

"BİR GENÇ BANA TÜKÜRDÜ"

Bu süreçte özgüven kaybı ve yalnızlıkla mücadele etti. Arkadaş çevresi bir anda dağıldı. Kendisi ve iletişim destek görevlisi sokakta birbirleriyle İngiliz işaret dilini kullanarak konuşurken, yanlarından bir grup genç geçti. "Onlar geçerken arkama dönüp baktım ve çocuklardan birinin alaycı el işaretleri yaptığını gördüm, gözüm ona takıldı ve ona meydan okudum. Arkadaşlarıyla birlikte uzaklaşmadan önce bana tükürdü. Daha önce sağırlığa karşı kötü tutumlarla karşılaşmıştım ama hiçbiri bu kadar aşağılayıcı olmamıştı." dedi.

2019 yılında ise 'Sağırlar İçin Duyma Köpekleri' (Hearing Dogs for Deaf People) derneği sayesinde her şey değişti. İşitme engellilere yardımcı olmak üzere özel eğitimli köpekler sağlayan dernek, hayatında bir dönüm noktası oldu. Damson sayesinde Alison ehliyetini aldı, ailesinin evinden taşındı ve şu an genç gelişim lideri olarak çocuklara hitaben konuşmalar yapıyor. Ayrıca Mayıs 2020'de bir köpek gezintisi sırasında tanıştığı Maciej Filipiak ile birlikte yaşıyor ve çift şu anda ilk çocuklarını bekliyor.