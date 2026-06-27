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Bir şehirde pencereleri tek tek beyaza boyamaya başladılar! Nedeni şaşırttı

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, vatandaşları ilginç yöntemlere yönlendirdi. Özellikle Fransa'nın bazı şehirlerinde son günlerde birçok evin penceresinin beyaz bir tabakayla kaplandığı görülüyor. İlk bakışta bir dekorasyon tercihi gibi görünse de bunun arkasında oldukça pratik bir amaç yatıyor: Evin içini serin tutmak.

Gökçen Kökden

Fransa'nın Auray kentinde insanlar, "Blanc de Meudon" adı verilen beyaz renkli doğal bir tozu suyla karıştırarak pencere camlarına sürmeye başladı. Paris yakınlarındaki Meudon bölgesinden adını alan bu madde, büyük oranda kalsiyum karbonattan oluşan kireç bazlı bir mineral karışımı olarak biliniyor. Bu uygulama sadece Auray'la kısıtlı kalmadı, Fransa'nın birçok kentine de yayılmaya başladı.

GÜNEŞ IŞINLARINI GERİ YANSITIYOR

Su ile karıştırılarak cam yüzeyine uygulanan karışım, pencerenin üzerinde beyaz bir film tabakası oluşturuyor. Bu tabaka güneş ışınlarının ve ısının önemli bir bölümünü yansıtarak evin içine giren sıcaklığı azaltmaya yardımcı oluyor. Uzun yıllardır inşaat sektöründe koruyucu amaçlarla kullanılan yöntem, son sıcak hava dalgasıyla birlikte ev sahipleri arasında da hızla yayılmaya başladı.

TALEP PATLADI

Fransız basınında yer alan haberlere göre Blanc de Meudon satışları son haftalarda rekor seviyeye ulaştı. Birçok mağazada ürün kısa sürede tükenirken, vatandaşlar farklı şehirlerdeki yapı marketlere gitmek zorunda kaldı.

Bazı tüketiciler, ürünü satın almak için birden fazla mağaza gezdiklerini ve birçok noktada stokların tamamen bittiğini belirtti.

GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

Blanc de Meudon'un pencerelerdeki etkisini doğrudan inceleyen bilimsel çalışmalar bulunmasa da beyaz yüzeylerin sıcaklığı düşürme konusunda etkili olduğunu gösteren araştırmalar mevcut. Bilimsel çalışmalara göre yansıtıcı beyaz yüzeyler, binaların iç sıcaklığını yaklaşık 1,7 dereceye kadar azaltabiliyor. Bazı araştırmalarda ise çevredeki dış ortam sıcaklığında 2 dereceye varan düşüşler gözlemlendi.

Uzmanlara göre Blanc de Meudon, endüstriyel yansıtıcı boyalar kadar güçlü olmasa da düşük maliyeti, kolay uygulanması ve sıcak hava dalgası sona erdiğinde kolayca temizlenebilmesi nedeniyle pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Özellikle Avrupa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası sırasında bu basit yöntem, evlerini klima kullanmadan serin tutmaya çalışan birçok kişinin ilk tercihlerinden biri haline geldi.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili kullanım için üretilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Fransa
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