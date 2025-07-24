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Bir senede dev kâr... Ünlü sunucu lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres, sel baskını nedeniyle neredeyse mahsur kaldığı İngiltere'deki çiftlik evini 22.5 milyon sterline satışa çıkardı.

Bir senede dev kâr... Ünlü sunucu lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı!
Çiğdem Sevinç

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres, İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde geçen yıl 15 milyon sterline aldığı çiftlik evini 22.5 milyon sterline satışa çıkardı.

Bir senede dev kâr... Ünlü sunucu lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı! 1

12.5 milyon sterlinlik orijinal fiyatın üstüne 2.5 milyon sterlin fazla ödeyen DeGeneres’in evi, şimdi 10 milyon sterlin değer kazandı. Bölgedeki emlak uzmanları bu artışı “çılgınca” olarak yorumladı.

Bir senede dev kâr... Ünlü sunucu lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı! 2

'SİMGESEL EV'

174 dönümlük arazide yer alan yedi yatak odalı taş ev, modern ve tarihi mimarinin birleşimiyle öne çıkıyor. Sotheby’s Realty, mülkü “ülkenin kalbindeki simge yapı” olarak lanse ediyor.

Bir senede dev kâr... Ünlü sunucu lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı! 3

SU BASINCA MAHSUR KALDILAR

Ancak çiftin evlerinin tadını çıkarmaları kısa sürdü. Thames Nehri’nin bir kolunun taşması sonucu evin çevresindeki tarlalar su altında kaldı ve DeGeneres ile eşi Portia de Rossi neredeyse evde mahsur kaldı. Olayın ardından çift, sel riski olmayan daha yüksek rakımlı bir eve taşındı.

Bir senede dev kâr... Ünlü sunucu lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı! 4

Bir senede dev kâr... Ünlü sunucu lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı! 5

Bir senede dev kâr... Ünlü sunucu lüks evinin fiyatı dudak uçuklattı! 6

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Anahtar Kelimeler:
Sunucu İngiltere
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