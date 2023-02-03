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Bir şey nasıl yazılır, bir şey yazımı nasıl olmalıdır? Bir şey ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin kullanımı kapsamında sözcüklerin yazımı, noktalama işaretlerinin konumu gibi konularda karar veren yetkili kurum Türk Dil Kurumu'dur. “Bir şey” gibi iki kelimeden oluşan birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı, bitişik mi ya da ayrı şekilde mi yazılması gerektiği konusunda birçok kişinin kafası karışıyor. TDK bu kelimelerle ilgili doğru yazım kılavuzları paylaşmıştı. Peki, bir şey nasıl yazılı, doğru yazılışı nedir?

Bir şey nasıl yazılır, bir şey yazımı nasıl olmalıdır? Bir şey ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımlamaya göre şey kelimesi Türkçe kökenli "bir" ve Arapça kökenli "şey" kelimelerinden oluşur. Bir şey kelimesi temel olarak “diğerlerinden ayrı olan, tek” anlamında kullanılır. Bir şey kelimesinin doğru yazılışı sürekli karıştırılır. Bazı insanlar ayrı olarak yazarken bazıları ise birleşik olarak yazmayı tercih ediyor. Kelimelerin yanlış kullanımları yaygınlaştıkça kafalar daha çok karışıyor. Türkçeyi doğru ve anlaşılır kullanabilmek için TDK yazım kurallarını bilmek gerekiyor.

Birçok nasıl yazılır? Birçok nasıl yazılır?

Bir şey nasıl yazılır?

Türkçede iki kelime yan yana gelerek yeni bir kelime oluşturabiliyor. Ortaya çıkan yeni kelimelerin nasıl kullanılması gerektiği kafa karıştıran bir konudur. Bu tip kelimeler belirli kurallar dahilinde bitişik veya ayrı yazılır. Özellikle içinde “şey” olan kelimelerin bitişik yazılması çok karıştırılıyor. Yazılı ve sözlü iletişimde anlaşılır ve etkili bir iletişim kurabilmek için imla kurallarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Günlük hayatta da çok fazla kullanılan bir şey yazımı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Türkçenin korunması ve imla kurallarının belirlenmesinde TDK yetkili kurumdur. Bir şey TDK tarafından belirlenen yazım kurallarına göre bitişik yazılmamaktadır. "Birşey" olarak bitişik yazılması Türkçe imla kurallarına aykırıdır. "Bir şey bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı hayır olacaktır.

Ben de nasıl yazılır? Ben de nasıl yazılır?

Bir şey ayrı mı yazılır?

Türkçede kelimelerin her zaman bir tane doğru kullanımı bulunur. Bu kuralların dışına çıkarak kelimeleri istenildiği şekilde yazmak uygun değildir. Bu durum iletişim bozukluklarına yol açabilir. Bir şey doğru yazılışı TDK tarafından belirtilmiştir. Bir şey ayrı olarak yazılır. Her ne kadar bazı insanlar bir şey gibi içinde “şey” geçen kelimeleri bitişik olarak yazsa da bu durum imla kurallarına aykırıdır. Bir şey gibi kelimelerin doğru yazımına TDK yazım kılavuzu veya TDK genel Türkçe sözlüğünden ulaşabilmek mümkündür. Bu tip kelimeler için basit bir formül bulunuyor. İçinde “şey” olan bileşik kelimeler ayrı olarak yazılmalıdır. Bu durumda, bir şey doğru yazılışı “bir şey” şeklinde yani ayrı olarak yazılmasıdır. Bir şey kelimesinin örnek kullanımları aşağıdaki gibidir:

  • Bir şey söylemek zorunda değilsin.
  • Yanına sadece bir şey alabilirsin.
İyi ki nasıl yazılır? İyi ki nasıl yazılır?


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