Bir skandal daha! Kerimcan Durmaz konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ı rezil etti

Sosyal medya fenomeni olarak tanınmaya başlayan Kerimcan Durmaz, kısa süre içinde pek çok farklı alanda karşımıza çıktı. Makyör ve DJ olarak da ön plana çıkmayı başaran ünlü isim, karıştığı skandallarla da uzun süre gündemden düşmedi. Uçak tuvaletinde yanlışlıkla yaptığı paylaşım ve pandemi dönemindeki bazı sözleri nedeniyle mahkemelik olan Kerimcan Durmaz, bir süre dinlenmeye çekildi. Ama bu arada da yeni projelerini planlamayı ihmal etmedi. Müzik piyasasına girmeye karar veren Kerimcan Durmaz, ABD'ye gidip ünlü bir dans ekibiyle birlikte çalıştı. Geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan "Peşimde" klibi ise daha ilk gününde ortalığı birbirine kattı. Türkiye'de uzun süredir görülmeyen bir kalitede ve cesaretle çekilmiş klip sayesinde Kerimcan Durmaz tekrar yükselişe geçti. Hal böyle olunca, sansasyonel isimleri programında ağırlamayı seven Armağan Çağlayan'ın bu haftaki konuğu da Kerimcan Durmaz oldu.

"No filter"

Kerimcan Durmaz, bu hafta ünlü prodüktör Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu. Ama kullandığı filtre ikisini de sosyal medyanın diline düşürdü.

Filtre yüzünden bambaşka bir hale bürünen Armağan Çağlayan ise "No filter" diyerek fotoğrafla dalga geçti.

