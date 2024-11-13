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  4. Bir süredir ekranlardan uzaktı! Demet Özdemir New York pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Demet Özdemir New York pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.11.2024 10:27
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Son olarak başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Demet Özdemir şimdilerde tatilden tatile koşuyor. Yeni projesi heyecanla beklenen güzel oyuncu New York pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Özdemir'in peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Demet Özdemir New York pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Adım Farah gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Şimdilerde tatilden tatile koşan ünlü ismin son durağı New York oldu. Özdemir, peş peşe paylaştığı kareler ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'seni özledik', 'çok güzelsin', 'güzelliğin şaka mı?', 'yine harikasın' gibi yorumlar yapıldı.

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Yeni projesi büyük bir heyecanla beklenen Demet Özdemir'in bir festival filmi ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

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Çok sayıda projeden teklif alan ancak bir süre beklemeyi tercih eden Özdemir “Cinlerin Düğünü” projesiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Özdemir'in başrolünde yer alacağı filminde kadrosunda İlhan Şen ve Kaan Yıldırım bulunuyor.

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