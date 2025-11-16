Bir taraf kış diğer taraf yaz! Ülkenin bazı bölgelerinden yoğun kar yağışı haberlerinin yanında Antalya yazı yaşadı

Yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığı ile deniz suyu sıcaklığı 23 dereceyi buldu. Ara tatilin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklu aileler, Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

DENİZE GİREN BİLE OLDU

Kimi denize girerek sıcak havanın keyfini çıkarırken, kimi sahil kenarında oturup güneşlendi. Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra, su sporlarına ilgi gösterenler de oldu.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sahilde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahil boyunca hareketlilik dikkati çekti.