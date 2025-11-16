Mynet Trend

Bir taraf kış diğer taraf yaz! Ülkenin bazı bölgelerinden yoğun kar yağışı haberlerinin yanında Antalya yazı yaşadı

Türkiye'nin bazı illeri güne beyaz örtüyle gözlerini açarken bazıları güneşin tadını çıkarmak için sahil şeridini doldurdu. Antalya’da ara tatilin son gününde yazdan kalma bir gün yaşanırken, Konyaaltı Sahili’nde denize girenler, yürüyüş yapanlar ve sahilde vakit geçirenlerle yoğunluk oluştu.

Bir taraf kış diğer taraf yaz! Ülkenin bazı bölgelerinden yoğun kar yağışı haberlerinin yanında Antalya yazı yaşadı
Çiğdem Sevinç

Yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığı ile deniz suyu sıcaklığı 23 dereceyi buldu. Ara tatilin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklu aileler, Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Bir taraf kış diğer taraf yaz! Ülkenin bazı bölgelerinden yoğun kar yağışı haberlerinin yanında Antalya yazı yaşadı 1

DENİZE GİREN BİLE OLDU

Kimi denize girerek sıcak havanın keyfini çıkarırken, kimi sahil kenarında oturup güneşlendi. Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra, su sporlarına ilgi gösterenler de oldu.

Bir taraf kış diğer taraf yaz! Ülkenin bazı bölgelerinden yoğun kar yağışı haberlerinin yanında Antalya yazı yaşadı 2

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sahilde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahil boyunca hareketlilik dikkati çekti.

